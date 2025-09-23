Cineasta baiana apresenta em Brasília filme poético em torno da mãe

Trecho do filme Cais - Foto: Divulgação

Dentro da mostra 'Festival dos Festivais', dedicada a passar filmes premiados em outros eventos, houve a exibição de Cais, filme de Safira Moreira, que saiu do Olhar de Cinema com prêmios do júri oficial, da crítica e do público.

A diretora lançou recentemente o curta Da Pele Prata, que trata de seu pai e seu trabalho como artesão de joias. Mas, antes disso, ela já preparava o longa lançado agora que se constrói em torno do legado afetivo deixado pela sua mãe.

“Entendo que a memória é a matéria-prima do meu trabalho e, nesse caminho, é natural olhar para essa raiz poderosa que me constitui. Me honra ser filha de Angélica Moreira e Chico da Prata. E acredito que é exatamente por isso que estou aqui hoje”, celebrou a diretora.

Mas Cais está longe de ser uma biografia, um filme “sobre alguém” ou sobre a relação mãe e filha. “Eu fiz o filme dois meses depois da partida da minha mãe. Então ele mexe em vários campos sensíveis. Mas por ser sobre ela, é um filme sobre vida, uma vida pulsante, alegre, banhada por rios abundantes”, revelou a diretora durante a apresentação do longa na sessão do festival.

Moreira investe no registro de cenas documentais cotidianas e recriações poéticas que têm lugar em diversos lugares que remetem à sua mãe – passando tanto pelo rio Paraguaçu, no Recôncavo Baiano, ou pelo rio Alegre, no Maranhão.

Sem muitos diálogos ou narrações explicativas, o filme prefere trilhar o caminho da contemplação, sendo também uma grande reflexão sobre a passagem do tempo – e, por consequência, sobre a dualidade vida/morte. É um trabalho muito delicado e ao mesmo tempo potente que celebra a memória, mas sobretudo a capacidade humana de renovar os ciclos da vida.

