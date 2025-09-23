Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EMOÇÃO

Cineasta baiana apresenta em Brasília filme poético em torno da mãe

Moreira investe no registro de cenas documentais cotidianas e recriações poéticas

Rafael Carvalho* | Especial para A Tarde

Por Rafael Carvalho* | Especial para A Tarde

23/09/2025 - 23:37 h
Trecho do filme Cais
Trecho do filme Cais -

Dentro da mostra 'Festival dos Festivais', dedicada a passar filmes premiados em outros eventos, houve a exibição de Cais, filme de Safira Moreira, que saiu do Olhar de Cinema com prêmios do júri oficial, da crítica e do público.

A diretora lançou recentemente o curta Da Pele Prata, que trata de seu pai e seu trabalho como artesão de joias. Mas, antes disso, ela já preparava o longa lançado agora que se constrói em torno do legado afetivo deixado pela sua mãe.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Entendo que a memória é a matéria-prima do meu trabalho e, nesse caminho, é natural olhar para essa raiz poderosa que me constitui. Me honra ser filha de Angélica Moreira e Chico da Prata. E acredito que é exatamente por isso que estou aqui hoje”, celebrou a diretora.

Leia Também:

Curta baiano 'Couraça' faz história e leva três prêmios no Festival de Brasília
Morre Claudia Cardinale, lenda do cinema europeu
Você vai querer maratonar: série sobre irmãs assassinas domina a Netflix

Mas Cais está longe de ser uma biografia, um filme “sobre alguém” ou sobre a relação mãe e filha. “Eu fiz o filme dois meses depois da partida da minha mãe. Então ele mexe em vários campos sensíveis. Mas por ser sobre ela, é um filme sobre vida, uma vida pulsante, alegre, banhada por rios abundantes”, revelou a diretora durante a apresentação do longa na sessão do festival.

Moreira investe no registro de cenas documentais cotidianas e recriações poéticas que têm lugar em diversos lugares que remetem à sua mãe – passando tanto pelo rio Paraguaçu, no Recôncavo Baiano, ou pelo rio Alegre, no Maranhão.

Sem muitos diálogos ou narrações explicativas, o filme prefere trilhar o caminho da contemplação, sendo também uma grande reflexão sobre a passagem do tempo – e, por consequência, sobre a dualidade vida/morte. É um trabalho muito delicado e ao mesmo tempo potente que celebra a memória, mas sobretudo a capacidade humana de renovar os ciclos da vida.

*O jornalista viajou a Brasília a convite do Festival.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cais filme Safira Moreira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Trecho do filme Cais
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Trecho do filme Cais
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Trecho do filme Cais
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Trecho do filme Cais
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

x