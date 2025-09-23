Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

STREAMING

Você vai querer maratonar: série sobre irmãs assassinas domina a Netflix

Trama narra uma das histórias criminais mais assustadoras do México

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/09/2025 - 17:53 h | Atualizada em 23/09/2025 - 19:13
Série é estrelada por Paulina Gaitán e Arcelia Ramírez
Série é estrelada por Paulina Gaitán e Arcelia Ramírez -

A minissérie mexicana "As Mortas" estreou na Netflix e já figura no top 10 do Brasil. Com apenas seis episódios, a produção, dirigida por Luis Estrada, narra uma das histórias criminais mais impactantes do México.

Estrelada por Paulina Gaitán e Arcelia Ramírez, a série combina drama histórico, suspense e sátira política de forma envolvente.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

'Manas' é selecionado para representar o Brasil no prêmio Goya
De fatos reais ao cinema: a inspiração de Somos Todos Iguais
Wagner Moura rompe o silêncio sobre polêmica entre 'O Agente Secreto' e 'Manas'

O que acontece em As Mortas?

A série conta uma das histórias criminais mais notórias do México: os crimes reais das irmãs González Valenzuela, conhecidas como “Las Poquianchis”.

Entre 1945 e 1964, Delfina, María de Jesús, Carmen e María Luisa González Valenzuela comandaram uma rede de bordéis nos estados de Guanajuato e Jalisco, onde forçavam jovens mulheres à prostituição e, ao longo de quase duas décadas, cometeram assassinatos brutais.

>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE

As investigações das autoridades mexicanas confirmaram a morte de 91 vítimas, mas estimativas sugerem que o número real pode ter ultrapassado 150, tornando-as as assassinas em série mais prolíficas da história do México.

Adaptação para a Netflix

A minissérie mantém a essência dos crimes históricos, mas utiliza nomes fictícios para os personagens principais.

As irmãs González Valenzuela são representadas na tela como Serafina e Arcángela Baladro. Além disso, a produção adiciona elementos dramáticos e personagens criados especialmente para a televisão, mantendo, porém, o cerne da narrativa fiel aos crimes chocantes cometidos por “Las Poquianchis”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Série é estrelada por Paulina Gaitán e Arcelia Ramírez
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Série é estrelada por Paulina Gaitán e Arcelia Ramírez
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Série é estrelada por Paulina Gaitán e Arcelia Ramírez
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Série é estrelada por Paulina Gaitán e Arcelia Ramírez
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x