STREAMING
Você vai querer maratonar: série sobre irmãs assassinas domina a Netflix
Trama narra uma das histórias criminais mais assustadoras do México
A minissérie mexicana "As Mortas" estreou na Netflix e já figura no top 10 do Brasil. Com apenas seis episódios, a produção, dirigida por Luis Estrada, narra uma das histórias criminais mais impactantes do México.
Estrelada por Paulina Gaitán e Arcelia Ramírez, a série combina drama histórico, suspense e sátira política de forma envolvente.
Leia Também:
O que acontece em As Mortas?
A série conta uma das histórias criminais mais notórias do México: os crimes reais das irmãs González Valenzuela, conhecidas como “Las Poquianchis”.
Entre 1945 e 1964, Delfina, María de Jesús, Carmen e María Luisa González Valenzuela comandaram uma rede de bordéis nos estados de Guanajuato e Jalisco, onde forçavam jovens mulheres à prostituição e, ao longo de quase duas décadas, cometeram assassinatos brutais.
>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE
As investigações das autoridades mexicanas confirmaram a morte de 91 vítimas, mas estimativas sugerem que o número real pode ter ultrapassado 150, tornando-as as assassinas em série mais prolíficas da história do México.
Adaptação para a Netflix
A minissérie mantém a essência dos crimes históricos, mas utiliza nomes fictícios para os personagens principais.
As irmãs González Valenzuela são representadas na tela como Serafina e Arcángela Baladro. Além disso, a produção adiciona elementos dramáticos e personagens criados especialmente para a televisão, mantendo, porém, o cerne da narrativa fiel aos crimes chocantes cometidos por “Las Poquianchis”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes