Você vai querer maratonar: série sobre irmãs assassinas domina a Netflix

Série é estrelada por Paulina Gaitán e Arcelia Ramírez - Foto: Divulgação

A minissérie mexicana "As Mortas" estreou na Netflix e já figura no top 10 do Brasil. Com apenas seis episódios, a produção, dirigida por Luis Estrada, narra uma das histórias criminais mais impactantes do México.

Estrelada por Paulina Gaitán e Arcelia Ramírez, a série combina drama histórico, suspense e sátira política de forma envolvente.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que acontece em As Mortas?

A série conta uma das histórias criminais mais notórias do México: os crimes reais das irmãs González Valenzuela, conhecidas como “Las Poquianchis”.

Entre 1945 e 1964, Delfina, María de Jesús, Carmen e María Luisa González Valenzuela comandaram uma rede de bordéis nos estados de Guanajuato e Jalisco, onde forçavam jovens mulheres à prostituição e, ao longo de quase duas décadas, cometeram assassinatos brutais.

As investigações das autoridades mexicanas confirmaram a morte de 91 vítimas, mas estimativas sugerem que o número real pode ter ultrapassado 150, tornando-as as assassinas em série mais prolíficas da história do México.

Adaptação para a Netflix

A minissérie mantém a essência dos crimes históricos, mas utiliza nomes fictícios para os personagens principais.

As irmãs González Valenzuela são representadas na tela como Serafina e Arcángela Baladro. Além disso, a produção adiciona elementos dramáticos e personagens criados especialmente para a televisão, mantendo, porém, o cerne da narrativa fiel aos crimes chocantes cometidos por “Las Poquianchis”.