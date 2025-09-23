SUCESSO
'Manas' é selecionado para representar o Brasil no prêmio Goya
Academia Brasileira de Cinema anunciou os escolhidos para premiações espanholas nesta terça-feira, 23
Três filmes foram indicados pela Academia Brasileira de Cinema nesta terça-feira, 23, para representar o Brasil em duas premiações espanholas: os Prêmios José María Forqué 2025 e os Prêmios Goya 2026.
Um dos selecionados para concorrer ao prêmio foi o filme 'Manas', de Mariana Brennand, indicado na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano na 40ª edição dos Prêmios Goya, marcada para fevereiro de 2026, em Barcelona.
Já os filmes 'Kasa Branca', de Luciano Vidigal, e 'Oeste Outra Vez', de Érico Rassi, estão na disputa pelo 31º Prêmio Cinematográfico José María Forqué, que será realizado em dezembro deste ano, em Madri.
Conheça os filmes indicados
- Manas
Baseado em dez anos de pesquisa de Brennand sobre a realidade de crianças exploradas sexualmente na Ilha de Marajó, no Pará, o filme narra a história fictícia de Marcielle (Jamilli Correa), uma menina de 13 anos que percebe o ambiente de abuso ao seu redor e decide buscar ajuda.
- Kasa Branca
Inspirado em fatos reais, 'Kasa Branca', com roteiro e direção de Luciano Vidigal, acompanha Dé (Big Jaum), um jovem da periferia do Rio de Janeiro. Ao descobrir que sua avó enfrenta os estágios finais do Alzheimer, ele se une aos amigos para tornar os últimos dias dela inesquecíveis.
- Oeste Outra Vez
Escrito e dirigido por Erico Rassi, o longa estrelado por Ângelo Antônio e Babu Santana mistura elementos de faroeste e acompanha Durval (Babu Santana) e Totó (Ângelo Antônio), que vivem no sertão de Goiás. Depois de serem abandonados pela mesma mulher, os dois iniciam uma intensa rivalidade.
