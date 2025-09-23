De fatos reais ao cinema: a inspiração de Somos Todos Iguais

Filme conta a amizade de dois homens - Foto: Reprodução

Você sabia que o filme Somos Todos Iguais é baseado em uma história real? Lançado em 2017, o filme conta a amizade de dois homens que se conheceram nos anos 1980, no Texas.

Na trama, o espectador acompanha a história de Deborah Hall (Renee Zellweger), uma mulher religiosa que luta contra um câncer grave. Junto com seu marido Ron (Greg Kinnear), ela incentiva que ele conheça e se aproxime de Denver, um morador de rua com um passado conturbado.

Para salvar seu casamento, Ron desenvolve uma amizade com Denver, e, inesperadamente, os dois homens, completamente diferentes, criam um vínculo que transforma a vida de ambos.

Qual é a história real?

A história verdadeira é contada por Ron Hall e Denver Moore em seu best-seller. A amizade entre os dois homens foi, de fato, incentivada pela esposa de Ron, Deborah.

Crescido em uma plantação na Louisiana, Denver trabalhou por anos em condições semelhantes à escravidão até que, em 1960, conseguiu escapar. No entanto, passou os 18 anos seguintes vivendo nas ruas.

Ron, por outro lado, nasceu em uma família abastada e se tornou um milionário dedicado ao comércio internacional de artes, atendendo clientes ricos e famosos. Antes de falecer devido ao câncer, Deborah confiou a Ron a missão de ajudar Denver e transformar sua vida.