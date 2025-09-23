Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FILME

De fatos reais ao cinema: a inspiração de Somos Todos Iguais

Trama está disponível no Prime Video

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/09/2025 - 15:45 h
Filme conta a amizade de dois homens
Filme conta a amizade de dois homens -

Você sabia que o filme Somos Todos Iguais é baseado em uma história real? Lançado em 2017, o filme conta a amizade de dois homens que se conheceram nos anos 1980, no Texas.

Na trama, o espectador acompanha a história de Deborah Hall (Renee Zellweger), uma mulher religiosa que luta contra um câncer grave. Junto com seu marido Ron (Greg Kinnear), ela incentiva que ele conheça e se aproxime de Denver, um morador de rua com um passado conturbado.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para salvar seu casamento, Ron desenvolve uma amizade com Denver, e, inesperadamente, os dois homens, completamente diferentes, criam um vínculo que transforma a vida de ambos.

Leia Também:

Wagner Moura rompe o silêncio sobre polêmica entre 'O Agente Secreto' e 'Manas'
Selton Mello vai fazer novo filme internacional depois de Anaconda
Favorito? Wagner Moura abre o jogo sobre chances de ganhar o Oscar

Qual é a história real?

A história verdadeira é contada por Ron Hall e Denver Moore em seu best-seller. A amizade entre os dois homens foi, de fato, incentivada pela esposa de Ron, Deborah.

>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE

Crescido em uma plantação na Louisiana, Denver trabalhou por anos em condições semelhantes à escravidão até que, em 1960, conseguiu escapar. No entanto, passou os 18 anos seguintes vivendo nas ruas.

Ron, por outro lado, nasceu em uma família abastada e se tornou um milionário dedicado ao comércio internacional de artes, atendendo clientes ricos e famosos. Antes de falecer devido ao câncer, Deborah confiou a Ron a missão de ajudar Denver e transformar sua vida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filme Prime Video

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filme conta a amizade de dois homens
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Filme conta a amizade de dois homens
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Filme conta a amizade de dois homens
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Filme conta a amizade de dois homens
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x