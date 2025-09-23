Curta baiano 'Couraça' faz história e leva três prêmios no Festival de Brasília

Por Rafael Carvalho | Especial para A Tarde*

Cena da produção baiana Couraça - Foto: Divulgação

Terminou no último sábado a 58ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A premiação da mostra competitiva de curtas-metragens revelou três prêmios importantes para a produção baiana Couraça: Melhor Filme pelo Júri Popular, Melhor Atriz (Laís Machado) e prêmio de Melhor Filme do Canal Brasil.

Dirigido pela dupla Susan Kalik e Daniel Arcades, no filme acompanhamos as tensões entre cangaceiros do bando de Lampião depois da emboscada que matou o líder, reconfigurando os papéis sociais de homens e mulheres no ambiente árido do sertão baiano.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“É muito feliz estar aqui, com tanta gente falando de cinema, pesando em tudo que a falou e viveu aqui nessa semana. Foi a nossa estreia aqui, a abertura de caminhos. Agradeço ao festival, à equipe que acreditou nesse filme e às empresas produtoras por terem acreditado nesse curta-metragem”, agradeceu Kalik ao receber um dos prêmios.

| Foto: Divulgação

Para ficar de olho

Dentro do ambiente de mercado, outra produção baiana também saiu premiada: o projeto do longa-metragem documental Mulheres Negras em Rotas de Liberdade, produzido por Flávia Santana e dirigido por Urânia Munzanzu.

Com produção da Mulungu Realizações, o filme – que está em processo adiantado de feitura – ganhou o Prêmio Stone Milk – Documentário e o Prêmio Rio2C, ambos de apoio na produção e finalização da obra.

*O jornalista viajou a Brasília a convite do Festival.