Curta baiano 'Couraça' faz história e leva três prêmios no Festival de Brasília

Dirigido pela dupla Susan Kalik e Daniel Arcades, filme mostra as tensões entre cangaceiros do bando de Lampião

Rafael Carvalho | Especial para A Tarde*

Por Rafael Carvalho | Especial para A Tarde*

23/09/2025 - 20:29 h
Cena da produção baiana Couraça
Cena da produção baiana Couraça -

Terminou no último sábado a 58ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A premiação da mostra competitiva de curtas-metragens revelou três prêmios importantes para a produção baiana Couraça: Melhor Filme pelo Júri Popular, Melhor Atriz (Laís Machado) e prêmio de Melhor Filme do Canal Brasil.

Dirigido pela dupla Susan Kalik e Daniel Arcades, no filme acompanhamos as tensões entre cangaceiros do bando de Lampião depois da emboscada que matou o líder, reconfigurando os papéis sociais de homens e mulheres no ambiente árido do sertão baiano.

“É muito feliz estar aqui, com tanta gente falando de cinema, pesando em tudo que a falou e viveu aqui nessa semana. Foi a nossa estreia aqui, a abertura de caminhos. Agradeço ao festival, à equipe que acreditou nesse filme e às empresas produtoras por terem acreditado nesse curta-metragem”, agradeceu Kalik ao receber um dos prêmios.

Imagem ilustrativa da imagem Curta baiano 'Couraça' faz história e leva três prêmios no Festival de Brasília
| Foto: Divulgação

Para ficar de olho

Dentro do ambiente de mercado, outra produção baiana também saiu premiada: o projeto do longa-metragem documental Mulheres Negras em Rotas de Liberdade, produzido por Flávia Santana e dirigido por Urânia Munzanzu.

Com produção da Mulungu Realizações, o filme – que está em processo adiantado de feitura – ganhou o Prêmio Stone Milk – Documentário e o Prêmio Rio2C, ambos de apoio na produção e finalização da obra.

*O jornalista viajou a Brasília a convite do Festival.

x