SUCESSO!
Curta baiano 'Couraça' faz história e leva três prêmios no Festival de Brasília
Dirigido pela dupla Susan Kalik e Daniel Arcades, filme mostra as tensões entre cangaceiros do bando de Lampião
Por Rafael Carvalho | Especial para A Tarde*
Terminou no último sábado a 58ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A premiação da mostra competitiva de curtas-metragens revelou três prêmios importantes para a produção baiana Couraça: Melhor Filme pelo Júri Popular, Melhor Atriz (Laís Machado) e prêmio de Melhor Filme do Canal Brasil.
Dirigido pela dupla Susan Kalik e Daniel Arcades, no filme acompanhamos as tensões entre cangaceiros do bando de Lampião depois da emboscada que matou o líder, reconfigurando os papéis sociais de homens e mulheres no ambiente árido do sertão baiano.
“É muito feliz estar aqui, com tanta gente falando de cinema, pesando em tudo que a falou e viveu aqui nessa semana. Foi a nossa estreia aqui, a abertura de caminhos. Agradeço ao festival, à equipe que acreditou nesse filme e às empresas produtoras por terem acreditado nesse curta-metragem”, agradeceu Kalik ao receber um dos prêmios.
Leia Também:
Para ficar de olho
Dentro do ambiente de mercado, outra produção baiana também saiu premiada: o projeto do longa-metragem documental Mulheres Negras em Rotas de Liberdade, produzido por Flávia Santana e dirigido por Urânia Munzanzu.
Com produção da Mulungu Realizações, o filme – que está em processo adiantado de feitura – ganhou o Prêmio Stone Milk – Documentário e o Prêmio Rio2C, ambos de apoio na produção e finalização da obra.
*O jornalista viajou a Brasília a convite do Festival.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes