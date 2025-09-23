Morre Claudia Cardinale, lenda do cinema europeu

Claudia Cardinale alcançou fama e sucesso com o filme “8½” - Foto: Divulgação

A atriz italiana Claudia Cardinale, um dos maiores ícones do cinema europeu, faleceu aos 87 anos, conforme confirmou seu agente à agência AFP. Reconhecida por sua beleza carismática e talento marcante, ela brilhou em produções italianas, francesas e americanas, deixando uma trajetória inesquecível nas telas.

Nascida como Claude Joséphine Rose Cardinale, em 15 de abril de 1938, na cidade portuária de La Goulette, na Tunísia, Cardinale teve sua vida transformada ainda na adolescência ao vencer um concurso de beleza que a levou para a Itália e abriu caminho para o cinema. Sua estreia ocorreu em Goha (1958), mas foi com filmes como Rocco e Seus Irmãos (1960), O Leopardo (1963) e 8½, de Federico Fellini (1963), que ela conquistou projeção internacional.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nos anos 1960, Claudia chegou a Hollywood e brilhou em sucessos como A Pantera Cor-de-Rosa (1963) e Era Uma Vez no Oeste (1968). Apesar da fama mundial, manteve o coração voltado ao cinema europeu, onde acumulou prêmios prestigiados como o David di Donatello e o Nastro d’Argento.

Em reconhecimento à sua carreira, recebeu o Leão de Ouro honorário do Festival de Veneza em 1993 e o Urso de Ouro honorário do Festival de Berlim em 2002. Fora das telas, Cardinale se destacou como embaixadora da boa vontade da UNESCO, desde 2000, em defesa dos direitos das mulheres, tornando-se voz ativa em causas feministas e sociais.

Com mais de 150 filmes ao longo de mais de seis décadas de carreira, Claudia Cardinale permaneceu ativa até 2010, firmando-se como uma das lendas do cinema mundial.