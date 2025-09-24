Última entrevista de Letieres Leite emociona em documentário exibido em Brasília

Fundador da Orkestra Rumpilezz, em 2006, o maestro dedicou parte de sua carreira para formar jovens talentos - Foto: Divulgação

No 58º Festival de Brasília, na seção Festival dos Festivais, dedicada a obras que estrearam em outros eventos anteriormente, será exibido o longa As Travessias de Letieres Leite, dirigido por Day Sena e Íris de Oliveira e que passou no In-Edit, dedicado ao documentário musical.

O filme acompanha o maestro Letieres Leite no seu processo criativo. As gravações aconteceram no início de 2021, ano em que ele viria a falecer, em outubro. Trata-se, portanto, da última entrevista que ele concedeu.

“A longa, não linear e enciclopédica entrevista de Letieres foi meu guia e roteiro. Uma conversa rica, cheia de detalhes e causos. A meta foi transformá-la na espinha dorsal do filme: ora com falas mais dilatadas, ora com reflexões poéticas sobre os processos de criação na música”, destacou Oliveira, que tem um longo trabalho como montadora.

Ela, inclusive, entrou no projeto apenas para montar, mas acabou sendo incorporada à direção. “O filme convida o espectador a revisitar arquivos sob novas perspectivas, descobrir segredos, acessar informações. Seguimos aprendendo com Letieres”, complementou.

O filme conta também com outros depoimentos de gente importante com quem o maestro gravou, desde Gilberto Gil, Lenine e Gabi Guedes, dentre outros. Mas o grande destaque do filme é a maneira descontraída e, ao mesmo tempo, eloquente com que Letieres fala sobre sua carreira, sua trajetória e a paixão pela música.

Fundador da Orkestra Rumpilezz, em 2006, o maestro dedicou parte de sua carreira para formar jovens talentos para a música percussiva, com grande acento afro-brasileiro, algo que marca o trabalho de Letieres. Um filme-homenagem que celebra não apenas o legado, mas a alegria com que ele fazia e ensinava a arte musical.

