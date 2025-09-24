Menu
SAUDOSO GÊNIO

Última entrevista de Letieres Leite emociona em documentário exibido em Brasília

“As Travessias de Letieres Leite” mistura causos, arquivos raros e depoimentos marcantes

Rafael Carvalho | Especial para A Tarde*

Por Rafael Carvalho | Especial para A Tarde*

24/09/2025 - 0:23 h
Fundador da Orkestra Rumpilezz, em 2006, o maestro dedicou parte de sua carreira para formar jovens talentos
Fundador da Orkestra Rumpilezz, em 2006, o maestro dedicou parte de sua carreira para formar jovens talentos -

No 58º Festival de Brasília, na seção Festival dos Festivais, dedicada a obras que estrearam em outros eventos anteriormente, será exibido o longa As Travessias de Letieres Leite, dirigido por Day Sena e Íris de Oliveira e que passou no In-Edit, dedicado ao documentário musical.

O filme acompanha o maestro Letieres Leite no seu processo criativo. As gravações aconteceram no início de 2021, ano em que ele viria a falecer, em outubro. Trata-se, portanto, da última entrevista que ele concedeu.

“A longa, não linear e enciclopédica entrevista de Letieres foi meu guia e roteiro. Uma conversa rica, cheia de detalhes e causos. A meta foi transformá-la na espinha dorsal do filme: ora com falas mais dilatadas, ora com reflexões poéticas sobre os processos de criação na música”, destacou Oliveira, que tem um longo trabalho como montadora.

Ela, inclusive, entrou no projeto apenas para montar, mas acabou sendo incorporada à direção. “O filme convida o espectador a revisitar arquivos sob novas perspectivas, descobrir segredos, acessar informações. Seguimos aprendendo com Letieres”, complementou.

Curta baiano 'Couraça' faz história e leva três prêmios no Festival de Brasília
Morre Claudia Cardinale, lenda do cinema europeu
Wagner Moura rompe o silêncio sobre polêmica entre 'O Agente Secreto' e 'Manas'

O filme conta também com outros depoimentos de gente importante com quem o maestro gravou, desde Gilberto Gil, Lenine e Gabi Guedes, dentre outros. Mas o grande destaque do filme é a maneira descontraída e, ao mesmo tempo, eloquente com que Letieres fala sobre sua carreira, sua trajetória e a paixão pela música.

Fundador da Orkestra Rumpilezz, em 2006, o maestro dedicou parte de sua carreira para formar jovens talentos para a música percussiva, com grande acento afro-brasileiro, algo que marca o trabalho de Letieres. Um filme-homenagem que celebra não apenas o legado, mas a alegria com que ele fazia e ensinava a arte musical.

*O jornalista viajou a Brasília a convite do Festival.

x