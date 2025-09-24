De graça! Cinema Inflável chega pela primeira vez à Bahia

Cinema Inflável - Foto: Pipous Menezes | Divulgação

O Cinema Inflável está de volta às cidades brasileiras e, pela primeira vez, chega à Bahia. O evento, que vai passar por Salvador, Cachoeira e outras cidades baianas, exibirá filmes de diversos gêneros em espaços públicos de regiões com acesso limitado ao cinema. O projeto, apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, conta com a parceria de A TARDE.

Com uma tela inflável de 10 x 6 metros, a iniciativa é gratuita, conta com distribuição de pipoca e tem capacidade de até 800 pessoas por sessão. Em 2025, o Cinema Inflável, que é um desdobramento do Open Air Brasil, já passou por localidades próximas do Distrito Federal, onde reuniu mais de 18 mil pessoas, e agora chega à Bahia.

O evento, que conta também com atividades culturais, recreação infantil e exibição de curtas e clipes de artistas locais, busca tornar a experiência do cinema ao ar livre mais acessível e fazer com que o público se apaixone ainda mais pela sétima arte.

O pontapé inicial da temporada baiana será em Cachoeira, no próximo final de semana, entre sexta-feira, 26, e domingo, 28, na Praça da Aclamação. Os filmes escolhidos foram ‘Moana’, ‘Viva - A Vida É Uma Festa’ e ‘Nosso Sonho’.

Além dos longas exibidos a cada noite, o Cinema Inflável prestigia a produção cultural local com a exibição de curtas-metragens e videoclipes realizados por artistas da região.

A programação em Cachoeira inclui ainda a participação do Muleki é Tu: Cria-Ativa, ponto de cultura local que tem o objetivo de formar novas lideranças e multiplicadores, capacitando profissionais para alimentar o mercado criativo da cultura da região.

Terá também recreação infantil com o GAMGE (Grupo de Apoio ao Menor Gotas de Esperança), que vai promover oficinas de capoeira e dança afro, além de contação de histórias.

O evento seguirá na Bahia até dezembro e o calendário completo de cidades por onde o Cinema Inflável vai passar pode ser acompanhado nas redes sociais do projeto.

O Cinema Inflável acontece no Brasil desde 2013 e teve início com 14 edições em locais no estado do Rio de Janeiro, como Nova Iguaçu, Rio das Pedras, Guapimirim e Itaboraí. Neste ano, a primeira temporada foi no Distrito Federal e reuniu mais de 18 mil pessoas em 12 edições em lugares como Ceilândia, Vila Telebrasília e Candangolândia.

Programação completa - Cachoeira

Dia 26 (sexta)

18h – Abertura do evento + Ponto de Cultura Muleki é Tu: Cria-Ativa + Recreação Oficina de capoeira com GAMGE - Grupo de Apoio ao Menor Gotas de Esperança

19h – Início da sessão

Exibição de curtas/clipes

Filme: ‘Moana’ (Dublado) | Classificação: Livre

Dia 27 (sábado)

18h – Abertura do evento + Recreação oficina de dança afro com GAMGE - Grupo de Apoio ao Menor Gotas de Esperança

19h – Início da sessão

Exibição de curtas/clipes

Filme: ‘Viva - A Vida É Uma Festa’ (Dublado) | Classificação: Livre

Dia 28 (domingo)