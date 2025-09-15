Shows vão agitar o Open Air Brasil com sucessos e homenagens

Majur, Rachel Reis e Alice Caymmi vão fazer a festa em meio às exibições - Foto: Editoria de arte A TARDE | Divulgação

Além da programação focada em filmes, o Open Air Brasil, realizado pelo Nubank, Ministério da Cultura e parceiro do Grupo A Tarde, terá shows de grandes artistas para complementar a experiência do público que vai prestigiar a maior tela de cinema a céu aberto do mundo (tamanho de uma quadra de tênis - 325m²). O evento vai acontecer no Centro de Convenções de Salvador, entre os dias 30 de setembro e 12 de outubro.

Nomes como Rachel Reis, Alice Caymmi e Majur vão fazer a festa em meio às exibições com uma trilha sonora pra lá de especial. “A gente escolheu a dedo alguns shows que vão prolongar a emoção do filme. Na noite de abertura, depois de '3 Obás de Xangô', um lindo show em homenagem à Nana Caymmi com sua sobrinha Alice. É a família Caymmi no filme e no palco, em homenagem a Salvador”, explicou Renato Byington, idealizador do evento.

Na noite seguinte, que já tem ingressos para o filme 'Malês' esgotados, a animação é por conta de Rachel Reis, com seu segundo álbum, 'Divina Casca'. "A noite mais festiva talvez fique por conta da celebração dos 18 anos de ‘O Paí, Ó’, com a soteropolitana Majur coroando esse encontro", completou.

Shows de alto nível

Sucesso nacional, Rachel Reis se apresenta na pré-estreia do esperado Malês, do também baiano Antônio Pitanga. A cantora afirmou que o público pode esperar um show cheio de energia. “Eu gosto de pensar minha música quase como cenas: tem intensidade, drama, momentos de leveza”, disse a artista, que afirmou ser “muito atravessada pelo cinema”.

Gosto de imaginar minhas músicas como trilhas de momentos da vida, e isso vem muito da forma como os filmes marcam a gente. Já participei de trilhas de produções audiovisuais e tenho cada vez mais vontade de expandir essa conexão. Pra mim, a música tem esse poder de contar histórias tanto quanto uma imagem Rachel Reis - cantora

Rachel Reis aproveitou e explicou como o seu trabalho se relaciona com o longa, que retrata a Revolta dos Malês, maior levante organizado por pessoas escravizadas do Brasil. “Acho que a conexão está nesse espírito de memória e identidade. Malês traz uma narrativa grandiosa sobre força e coragem, e eu fico feliz de somar a essa noite com a minha música”.



Para a artista, ver o Open Air desembarcar na capital baiana "é muito significativo". "Salvador é uma cidade que respira cultura, mas é importante receber experiências desse porte que unem cinema, música e encontro coletivo. Trazer o Open Air pra cá valoriza não só a cena cultural, mas também o público, que merece viver esse tipo de experiência”, enfatizou.

É uma oportunidade rara de ver cinema nesse formato, com essa dimensão Rachel Reis - cantora

Rachel Reis é atração em noite que celebra 'Malês' | Foto: Divulgação

Homenagem para Nana Caymmi

A noite de abertura do Open Air Brasil promete ser inesquecível. Além da exibição do longa 3 Obás de Xangô, Alice Caymmi fará um show em homenagem à sua tia Nana Caymmi, que morreu em maio deste ano. “É um show que diz respeito à família, fala sobre a continuidade dela, do meu avô, um dos Obás. Enfim, é sobre a ancestralidade, da mesma forma que o filme fala sobre esse assunto”, diz Alice.

A artista deu mais detalhes de como a apresentação vai se unir ao filme:

Tem uma parte de músicas do meu avô, que são do repertório dele, que vão ser bem complementares ao assunto, de um jeito bem legal e ilustrativo Alice Caymmi - cantora

Alice Caymmi prestará tributo à sua família | Foto: Divulgação

Alice contou que o cinema tem relação muito forte com a sua obra, vida e carreira. “Eu jamais seria capaz de fazer os discos que eu fiz sem ter a relação íntima que eu tenho com o Ennio Morricone, com o Quentin Tarantino, com todo esse spaghetti italiano e com toda a cultura pop. Eu jamais seria capaz de fazer o que fiz musicalmente, sem o cinema, sem dúvida alguma”, revelou.

Ao comentar sobre 3 Obás de Xangô, a cantora pontuou que a sua música inevitavelmente é “conectada à minha ancestralidade, que diz respeito a uma das figuras principais deste filme, então é inevitável que o meu trabalho se conecte”.

O cinema é uma coisa fundamental. O audiovisual perpetua a vida de todos, mas o cinema tem que ser celebrado, tem que ser entendido como uma arte. As pessoas precisam se lembrar da importância do cinema como arte, e não da produção de vídeo somente, diferenciar essas coisas é importante. Eventos como o Open Air celebram o fazer artístico do cinema, como uma linguagem importante Alice Caymmi - cantora

Clássico e modernidade

Majur canta em homenagem à 'Ó Pái, Ó' | Foto: Divulgação | Lucas Marinho

A quinta-feira, 9, será marcada por uma sessão comemorativa pelos 18 anos do filme ‘Ó Paí, Ó’, um clássico do cinema baiano que mistura humor, crítica social e muita música. E de música, a cantora e compositora Majur entende bem. Atração da noite, a soteropolitana garante que sua apresentação vai celebrar "tudo o que há de mais novo e floral na Bahia".

"'O Paí, Ó' é um filme muito emblemático, simbólico, um patrimônio cultural da nossa cidade de Salvador e da Bahia. Então, é um dia que conecta muito, sendo eu uma artista baiana, utilizando o afropop como minha frente de estilo musical, com um filme totalmente afro", comemora ela.

Mas se por um lado, o filme é clássico, por outro, a proposta do Open Air é também trazer o que há de mais moderno na exibição, com a sua tela gigante e outros atrativos, como lembra Majur:

Estamos falando sobre a tecnologia invadindo Salvador, conversando com a cidade, e vai ser incrível poder viver isso junto com todo mundo. Que bom que eu tô aqui em Salvador, que bom que vai ser eu nesse dia, que bom que eu tô no Open Air também. É um prazer imenso. Majur - cantora

Confira a programação completa do Open Air Brasil:

Dia 30 de setembro (terça-feira)

“3 Obás de Xangô”

Show de Alice Caymmi

Dia 1º de outubro (quarta-feira)

“Malês” – pré-estreia com presença do diretor e elenco

Show de Rachel Reis

Dia 2 de outubro (quinta-feira)

“Pulp Fiction - Tempo de Violência”

Dia 3 de outubro (sexta-feira)

“Missão: Impossível – O Acerto Final”

Show da banda Herbert & Richard

Dia 4 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Lilo & Stitch” (live-action)

2ª sessão: “F1 – O Filme”

Dia 5 de outubro (domingo)

1ª sessão: “Meu Amigo Totoro”

2ª sessão: “Thelma & Louise”

Dia 7 de outubro (terça-feira)

“Pecadores”

Dia 8 de outubro (quarta-feira)

“Uma Batalha Após a Outra”

Dia 9 de outubro (quinta-feira)

“Ó Paí, Ó” – sessão especial de 18 anos

Show de Majur

Dia 10 de outubro (sexta-feira)

“Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”

Show da banda Herbert & Richard

Dia 11 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action)

2ª sessão: “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”

Dia 12 de outubro (domingo)

Show da Banda Didá

“A Menina e o Pote” (curta-metragem)

“A Pequena Sereia” (live-action)

