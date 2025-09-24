Cinema gigante em Salvador: abertura do Open Air Brasil será de graça

Pipoca grátis e pré-estreias: tudo sobre o Open Air Brasil em Salvador - Foto: Divulgação

O Open Air Brasil estreia em Salvador trazendo a maior tela de cinema a céu aberto do mundo, com impressionantes 325 m² — o tamanho de uma quadra de tênis. Parceiro do Grupo A TARDE, o evento, apresentado pelo Ministério da Cultura e patrocinado pelo Nubank, será realizado entre 30 de setembro e 12 de outubro, no Centro de Convenções Salvador.

A noite de abertura promete emoção com a exibição gratuita do documentário “3 Obás de Xangô”, de Sérgio Machado, que celebra a amizade e a conexão espiritual entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé, ícones do imaginário baiano. Para encerrar, o público confere o show “Para Minha Tia Nana”, de Alice Caymmi, em homenagem a Nana Caymmi. Os ingressos gratuitos para a sessão de estreia podem ser retirados a partir de 26 de setembro, às 11h, na plataforma Sympla — cada pessoa pode garantir até dois ingressos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da noite de abertura, o festival oferece uma programação variada para toda a família, com direito a pipoca grátis, shows musicais e atrações gastronômicas. Entre os filmes exibidos, estão sucessos recentes como Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, F1 – O Filme e Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda; clássicos adorados, como Pulp Fiction e Thelma & Louise; e títulos brasileiros queridos do público, como Ó Paí, Ó, que terá sessão comemorativa de 18 anos. As crianças também ganham espaço com produções como Lilo & Stitch (live-action) e A Pequena Sereia (live-action). Os ingressos para as demais sessões estão à venda na Sympla, com meia-entrada para clientes Nubank.

A experiência ainda destaca acessibilidade e inclusão como pontos centrais. O Open Air Brasil contará com receptivo bilíngue (português e LIBRAS), protetores auriculares, rotas acessíveis, Espaço de Acolhimento, sala de autorregulação e audiodescrição para alguns filmes via aplicativo.

Confira a programação completa do Open Air Brasil em Salvador

Noite de abertura promete emoção com a exibição gratuita do documentário “3 Obás de Xangô”, de Sérgio Machado | Foto: Divulgação

Dia 30 de setembro (terça-feira) - INGRESSOS GRATUITOS MEDIANTE RETIRADA NA SYMPLA

“3 Obás de Xangô”

Show de Alice Caymmi

Dia 1º de outubro (quarta-feira) - INGRESSOS DISPONÍVEIS APENAS PARA O SHOW

“Malês” – pré-estreia com presença do diretor e elenco

Show de Rachel Reis

Dia 2 de outubro (quinta-feira)

“Pulp Fiction - Tempo de Violência”

Dia 3 de outubro (sexta-feira) - ÚLTIMOS INGRESSOS

“Missão: Impossível – O Acerto Final”

Show da banda Herbert & Richard

Dia 4 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Lilo & Stitch” (live-action) - ÚLTIMOS INGRESSOS

2ª sessão: “F1 – O Filme”

Dia 5 de outubro (domingo)

1ª sessão: “Meu Amigo Totoro”

2ª sessão: “Thelma & Louise”

Dia 7 de outubro (terça-feira)

“Pecadores”

Dia 8 de outubro (quarta-feira)

“Uma Batalha Após a Outra”

Dia 9 de outubro (quinta-feira)

“Ó Paí, Ó” – sessão especial de 18 anos

Show de Majur

Dia 10 de outubro (sexta-feira) - ÚLTIMOS INGRESSOS

“Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”

Show da banda Herbert & Richard

Dia 11 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) - ÚLTIMOS INGRESSOS

2ª sessão: “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”

Dia 12 de outubro (domingo)

Show da Banda Didá

“A Menina e o Pote” (curta-metragem)

“A Pequena Sereia” (live-action)