Ator de Todo Mundo Odeia o Chris é visto em situação de rua

Famoso por seu trabalho em ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, o ex-ator mirim Tylor Chase foi visto em situação de rua na cidade de Riverside, na Califórnia. Um vídeo publicado no TikTok pela influenciadora digital Lethal Lalli, que reconheceu o artista, viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, Tylor aparece com uma aparência envelhecida e magro. Quando criança, o ator também fez o papel de Martin Qwerly na série teen ‘Manual de Sobrevivência Escolar do Ned’, exibida entre 2004 e 2007 pela Nickelodeon.

Lethal Lalli decidiu ajudar o ator criando uma campanha de arrecadação e abriu uma vaquinha virtual em prol do ator. Até o momento, a influenciadora já conseguiu US$ 1,2 mil, cerca de R$ 6,4 mil.

Porém, de acordo com ela, a mãe de Tylor Chase entrou em contato e pediu para não darem dinheiro ao seu filho. A mulher contou que o artista, hoje com 36 anos, não estaria conseguindo administrar as próprias finanças, necessitando apenas de ajuda médica.

“Agradeço seu esforço. Mas o dinheiro não o beneficiaria. Comprei vários celulares para ele, mas ele perde em um ou dois dias. Ele não consegue administrar dinheiro ou seus medicamentos sozinho. Eu poderia depositar em uma conta para ele. Mas, como eu disse, ele não é bom em administrar dinheiro, e isso pode prejudicá-lo”, explicou.

“Agradeço por você tentar ajudar; ele é um menino bom e doce. Mas precisa de ajuda médica“, completou a mãe de Tylor Chase.