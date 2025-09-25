CALENDÁRIO DE LANÇAMENTOS
Vingadores e +: saiba quando estreiam próximos filme e séries da Marvel
Marvel vai passar a ter menos lançamentos por ano
Por Edvaldo Sales
A Marvel Studios vai passar a ter menos lançamentos por ano, mas promete grandes títulos e histórias. Entre altos e baixos — e algumas polêmicas sobre supostos roteiros inacabados e regravações —, a empresa ajustou o seu cronograma e o calendário está completo até 2027.
Entre os principais lançamentos estão os aguardados ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ e ‘Vingadores: Doomsday’. Já nas séries, tem a segunda temporada de ‘Demolidor: Renascido’.
Confira todos os lançamentos da Marvel para a televisão e o cinema até 2027:
Filmes
Homem-Aranha: Um Novo Dia
Estreia: 25 de julho de 2026
Onde assistir: Cinema
Vingadores: Doomsday
Estreia: 18 de dezembro de 2026
Onde assistir: Cinema
Vingadores: Guerras Secretas
Estreia: 17 de dezembro de 2027
Onde assistir: Cinema
Blade
Estreia: Confirmado, mas sem previsão de estreia
Séries
Magnum
Estreia: Dezembro de 2025
Onde assistir: Disney+
Demolidor: Renascido - 2ª temporada
Estreia: Confirmado, mas sem previsão de estreia
