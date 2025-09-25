Menu
CALENDÁRIO DE LANÇAMENTOS

Vingadores e +: saiba quando estreiam próximos filme e séries da Marvel

Marvel vai passar a ter menos lançamentos por ano

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

25/09/2025 - 10:41 h
Marvel Studios
Marvel Studios -

A Marvel Studios vai passar a ter menos lançamentos por ano, mas promete grandes títulos e histórias. Entre altos e baixos — e algumas polêmicas sobre supostos roteiros inacabados e regravações —, a empresa ajustou o seu cronograma e o calendário está completo até 2027.

Entre os principais lançamentos estão os aguardados ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ e ‘Vingadores: Doomsday’. Já nas séries, tem a segunda temporada de ‘Demolidor: Renascido’.

Leia Também:

Marvel prepara a volta de uma das suas heroínas mais poderosas no novo Vingadores
Esse filme da Marvel deprimiu ator e foi esquecido por fãs do universo
Estrela da Marvel é confirmada em novo filme da saga

Confira todos os lançamentos da Marvel para a televisão e o cinema até 2027:

Filmes

Homem-Aranha: Um Novo Dia

Estreia: 25 de julho de 2026

Onde assistir: Cinema

Vingadores: Doomsday

Estreia: 18 de dezembro de 2026

Onde assistir: Cinema

Vingadores: Guerras Secretas

Estreia: 17 de dezembro de 2027

Onde assistir: Cinema

Blade

Estreia: Confirmado, mas sem previsão de estreia

Séries

Magnum

Estreia: Dezembro de 2025

Onde assistir: Disney+

Demolidor: Renascido - 2ª temporada

Estreia: Confirmado, mas sem previsão de estreia

