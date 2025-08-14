Estrela da Marvel é confirmada em novo filme da saga

Lançamento está previsto para 2026 - Foto: Reprodução| X/Marvel

Após sua estreia em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Xochitl Gomez retorna ao universo da Marvel como Miss América.

A atriz demonstrou empolgação com a volta da personagem. “Estou animada para ver o futuro dela”, afirmou.

Em conversa com o ET Online, Gomez não confirmou diretamente a participação na saga, mas comentou sobre o que espera para a heroína.

“Acho que o mais importante é… o que vocês querem ver? O que vocês esperam para o futuro da América? Eu adoraria saber. Tomara que possamos criar algo com o que vocês divulgarem. Manifestem!”, declarou.

Quando questionada sobre o que a personagem levará para o novo filme, respondeu: “Bravura. Coragem. E, claro, poder".

Saiba mais sobre Vingadores: Doomsday

Com lançamento previsto para 2026, o longa reunirá grandes nomes do MCU.

Dos primeiros filmes, retornam Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitão América), Sebastian Stan (Soldado Invernal), Paul Rudd (Homem-Formiga), Winston Duke (M’Baku) e Letitia Wright (Pantera Negra). Tom Hiddleston também voltará como Loki.

Além disso, personagens introduzidos após Vingadores: Ultimato estarão presentes, como Florence Pugh (Yelena) e Wyatt Russell (Agente Americano).

No Brasil, a estreia está marcada para 18 de dezembro de 2026, preparando o público para o próximo filme da saga, previsto para 2027.

Confira o trailer: