Juntos e muito mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada, com opções para todos os públicos. Entre os grandes lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de comédia, diversas opções para os fãs de terror e produções para toda a família.

Embora ‘Juntos’ seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de filmes em cartaz garante alternativas que vão desde histórias repletas de ação até obras mais reflexivas.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

Confira as principais estreias e filmes em cartaz nos cinemas:

JUNTOS

O que poderia ser uma oportunidade para recomeçar logo se transforma em um verdadeiro pesadelo, quando uma força sobrenatural começa a corromper sua relação, suas mentes e seus corpos. À medida que se afastam de tudo o que conheciam, o casal descobre que, para permanecerem juntos, terão que enfrentar um horror muito maior do que o que os separava.

CORRA QUE A POLÍCIA VEM AÍ!

No longa, Liam Neeson dá vida ao detetive Frank Drebin Jr., filho do tenente Frank Drebin (Leslie Nielsen), protagonista original da franquia. Ele se envolve em uma série de confusões ao ser convocado para liderar o Esquadrão Policial que seu pai chefiava no passado.

OS CARAS MALVADOS 2

Agora reformados, os Bad Guys estão determinados — e esforçando-se ao máximo — para levar uma vida do lado certo da lei. Mas seus planos de redenção vão por água abaixo quando acabam sequestrados e forçados a participar de um assalto de alto risco e proporções globais, liderado por uma nova e surpreendente equipe de criminosas: as Bad Girls.

DRÁCULA: UMA HISTÓRIA DE AMOR ETERNO

Após a morte de sua esposa, um príncipe do século XV renuncia a Deus e se torna um vampiro. Séculos depois, na Londres do século XIX, ele vê uma mulher parecida com sua falecida esposa e a persegue, selando seu próprio destino.

A HORA DO MAL

Todas as crianças da mesma sala de aula, exceto uma, desaparecem misteriosamente na mesma noite e exatamente no mesmo horário. A comunidade fica se perguntando quem ou o que está por trás do desaparecimento.

UMA SEXTA-FEIRA MAIS LOUCA AINDA

Anos depois de Tess e Anna sofrerem uma crise de identidade, Anna agora tem uma filha e uma futura enteada. Enquanto enfrentam os desafios da fusão de duas famílias, Tess e Anna descobrem que um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar.

A MELHOR MÃE DO MUNDO

Uma catadora de materiais recicláveis que decide prestar queixa em uma delegacia da mulher após sofrer abusos do marido, mas não encontra lá a proteção e ajuda que procura. Determinada a dar uma nova vida e um lar seguro para seus dois filhos, ela decide abandonar a sua casa, levando as crianças na sua carroça.

AMORES MATERIALISTAS

Em meio ao ritmo acelerado de Nova York, Lucy, uma casamenteira de sucesso, se vê dividida entre dois amores: Harry, um empresário misterioso que parece ter surgido do nada, e John, seu ex-namorado que ressurge tentando consertar os erros do passado enquanto ainda busca equilíbrio na vida. Agora, ela precisa descobrir o que realmente quer, e com quem deseja construir o futuro que sempre planejou para os outros.

