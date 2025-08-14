Menu
HOME > CINEINSITE
SALVADOR

Cinema vai dar ingresso de graça para quem chegar amarrado a outra pessoa

Promoção inusitada marca a estreia do filme 'Juntos' em Salvador

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

14/08/2025 - 11:19 h
Terror Juntos chega com ação para quem gosta de cinema e adrenalina
Terror Juntos chega com ação para quem gosta de cinema e adrenalina -

O Cineflix do Shopping Bela Vista vai transformar a estreia do suspense/terror Juntos em uma experiência pra lá de diferente. De 14 a 20 de agosto, quem topar assistir ao filme coladinho, literalmente, com outra pessoa pagará apenas um ingresso para dois.

A brincadeira é simples: basta ir ao cinema “grudado” no acompanhante, seja amarrado, emendado ou conectado de forma criativa. A ideia é inspirada na trama do longa, em que um casal, vivido por Dave Franco e Alison Brie, acaba preso um ao outro por circunstâncias misteriosas, dando início a uma sequência de tensão, suspense e terror psicológico.

Dirigido e escrito por Michael Shanks, Juntos mistura drama e medo, explorando relações humanas em situações extremas. Os ingressos para a promoção podem ser adquiridos pelo site da Cineflix ou nas bilheterias do shopping.

Leia Também:

Juntos e muito mais: veja o que está passando no cinema em Salvador
O suspense psicológico que vai te incomodar até os créditos finais
Brasil no Oscar de novo? Veja filmes inscritos para premiação

>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE

Shrek vai encarar o Homem-Aranha nos cinemas

A tão aguardada volta do ogro mais querido do cinema vai demorar um pouco mais. A Universal Pictures e a DreamWorks Animation confirmaram que Shrek 5 teve sua estreia adiada para 29 de junho de 2027, seis meses depois da data originalmente anunciada, 22 de dezembro de 2026.

Com a mudança, a animação agora vai estrear no calor do verão cinematográfico e encarar um confronto de peso: uma semana antes de Homem-Aranha: Além do Aranhaverso (Spider-Man: Beyond the Spider-Verse).

Na data anterior, o ogro enfrentaria outro gigante: Vingadores: Doomsday, o que pode ter influenciado a troca. A nova janela de lançamento coloca Shrek em uma posição estratégica para capturar o público das férias de meio de ano.

x