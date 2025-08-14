Brasil no Oscar de novo? Veja filmes inscritos para premiação

‘O Agente Secreto’ é um dos destaques - Foto: Divulgação

A pré-lista de filmes nacionais que estão habilitados para representar o Brasil no Oscar 2026 foi revelada na quarta-feira, 13, pela Academia Brasileira de Cinema.

Uma comissão de seleção composta por 15 membros titulares será formada pela Academia para escolher o filme brasileiro para concorrer na premiação. No dia 8 de setembro, a comissão fará uma nova lista com os seis títulos que se destacaram entre todos os inscritos.

O anúncio oficial do representante brasileiro acontecerá no dia 15 de setembro e, em seguida, irá concorrer por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional na premiação.

Vale lembrar que em 2025 o Brasil conquistou o seu primeiro Oscar com ‘Ainda Estou Aqui’, longa protagonizado por Fernanda Torres e dirigido por Walter Salles (‘Central do Brasil’). Além da premiação, o filme conquistou diversos outros prêmios, como o Globo de Ouro, Festival de Veneza, Prêmios Goya, entre outros.

Veja os filmes inscritos para o Oscar 2026: