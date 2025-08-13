Menu
CINEINSITE
LUTO

Voz da abertura de Cavaleiros do Zodíaco morre aos 61 anos

Morte do artista foi confirmada pela família

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

13/08/2025 - 10:19 h | Atualizada em 13/08/2025 - 10:36
Cavaleiros do Zodíaco
Cavaleiros do Zodíaco -

O cantor japonês Nobuo Yamada, conhecido como NoB, morreu no último sábado, 9, aos 61 anos, após complicações decorrentes de um câncer renal. A morte do artista foi confirmada pela família nesta quarta-feira, 13.

NoB ficou conhecido por cantar a música de abertura do anime ‘Cavaleiros do Zodíaco’. Ao lado da banda MAKE-UP, era ele a voz da música ‘Pegasus Fantasy’ e ‘Blue Forever’, que fazia o encerramento da produção.

Ele também gravou músicas para as séries ‘GoGo Sentai Boukenger’, ‘Tensou Sentai Goseiger’, para o especial ‘Super Sentai Strongest Battle’, e o tema de universo Kamen Rider.

“NoB compôs músicas de animes, se apresentou em shows e eventos ao redor do mundo e cativou inúmeros fãs no Japão e no exterior com seu canto e performances. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a todos os fãs que apoiaram entusiasticamente as atividades do NoB até agora e a todos os envolvidos que trabalharam arduamente”, escreveu a família do artista em comunicado.

O cantor foi diagnosticado com câncer há oito anos, e passou por um longo tratamento oncológico. “Na época, lhe deram cinco anos de vida, mas ele lutou com uma forte vontade de ‘cantar’. Mesmo na véspera de seu falecimento, ele falou sobre os arranjos das músicas que compôs e sobre o palco em que se apresentaria, permanecendo como ‘músico de rock NoB’ até o fim”, atesta o obituário do músico.

O velório será restrito a amigos e familiares, e uma cerimônia de despedida será organizada para os fãs posteriormente, mas ainda não há detalhes sobre o evento.

Cavaleiros do Zodíaco NoB Nobuo Yamada

x