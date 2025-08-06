Batman em Sandman? Entenda “participação” do Homem-Morcego

Participação foi cogitada pelo showrunner de Sandman - Foto: Divulgação

O Batman interpretado por Robert Pattinson (Mickey 17) quase fez uma participação especial na segunda temporada de Sandman, da Netflix. Segundo o showrunner no programa, Allan Heinberg, a ideia foi cogitada.

“Nós falamos sobre a ideia 'será que Robert Pattinson quer vir ao funeral?' brevemente, chegamos a discutir, mas brevemente”, disse Heinberg, comentando sobre o velório de Morpheus (Tom Sturridge), ao Comic Book Movie. Outros personagens como o Caçador de Marte e Senhor Milagre também foram cogitados.

É provável que a ideia tenha sido descartada pelos conflitos de direitos. Apesar de Sandman ser originalmente da DC Comics, a série é produzida pela Netflix, enquanto o Batman de Pattinson, também originário da DC, pertence à Warner e poderia aparecer apenas no streaming da empresa, a HBO Max.

Cancelamento de Sandman

Sandman foi cancelada pela Netflix no fim de janeiro deste ano. No comunicado escrito por Allan Heinberg, o showrunner explicou que a série foi concebida para focar somente na história de Sonho, e segundo ele, quando olharam o conteúdo existente, sabiam que não teriam história o suficiente para mais de duas temporadas.

Além disso, Heinberg agradeceu a Netflix e ressaltou que o serviço de streaming deu tempo e recursos o suficiente para a adaptação conseguir ser fiel aos quadrinhos. A série acabou sendo cancelada, coincidentemente, após as acusações de abuso sexual que Neil Gaiman, o autor da obra, sofreu em 2025.

A segunda temporada de Sandman foi dividida em dois volumes. Os episódios 1 a 6 foram lançados em 3 de julho, enquanto os episódios 7 a 11 chegaram em 24 de julho à Netflix. Por último, um episódio bônus foi lançado em 31 de julho na plataforma.

Todos os episódio de Sandman estão disponíveis na Netflix, assim como o spin-off 'Garotos Detetives Mortos'.

Assista ao trailer da 2ª temporada: