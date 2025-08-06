QUASE ROLOU
Batman em Sandman? Entenda “participação” do Homem-Morcego
2ª temporada de Sandman já está disponível na Netflix
Por Edvaldo Sales
O Batman interpretado por Robert Pattinson (Mickey 17) quase fez uma participação especial na segunda temporada de Sandman, da Netflix. Segundo o showrunner no programa, Allan Heinberg, a ideia foi cogitada.
Leia Também:
“Nós falamos sobre a ideia 'será que Robert Pattinson quer vir ao funeral?' brevemente, chegamos a discutir, mas brevemente”, disse Heinberg, comentando sobre o velório de Morpheus (Tom Sturridge), ao Comic Book Movie. Outros personagens como o Caçador de Marte e Senhor Milagre também foram cogitados.
É provável que a ideia tenha sido descartada pelos conflitos de direitos. Apesar de Sandman ser originalmente da DC Comics, a série é produzida pela Netflix, enquanto o Batman de Pattinson, também originário da DC, pertence à Warner e poderia aparecer apenas no streaming da empresa, a HBO Max.
Cancelamento de Sandman
Sandman foi cancelada pela Netflix no fim de janeiro deste ano. No comunicado escrito por Allan Heinberg, o showrunner explicou que a série foi concebida para focar somente na história de Sonho, e segundo ele, quando olharam o conteúdo existente, sabiam que não teriam história o suficiente para mais de duas temporadas.
Além disso, Heinberg agradeceu a Netflix e ressaltou que o serviço de streaming deu tempo e recursos o suficiente para a adaptação conseguir ser fiel aos quadrinhos. A série acabou sendo cancelada, coincidentemente, após as acusações de abuso sexual que Neil Gaiman, o autor da obra, sofreu em 2025.
A segunda temporada de Sandman foi dividida em dois volumes. Os episódios 1 a 6 foram lançados em 3 de julho, enquanto os episódios 7 a 11 chegaram em 24 de julho à Netflix. Por último, um episódio bônus foi lançado em 31 de julho na plataforma.
Todos os episódio de Sandman estão disponíveis na Netflix, assim como o spin-off 'Garotos Detetives Mortos'.
Assista ao trailer da 2ª temporada:
