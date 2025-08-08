Prefeitura aplica multa de R$ 190 mil em prédio com mural de Wandinha

Mural da série ‘Wandinha’ - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@aalinebispo)

Um mural da série ‘Wandinha’ tem dado o que falar e rendeu até uma penalidade. Isso porque a Prefeitura de São Paulo aplicou uma multa de R$ 190 mil a um prédio próximo ao Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, no centro da capital, a uma arte desenhada na lateral que traz a protagonista do programa da Netflix.

A alegação é de que o desenho infringe a Lei Cidade Limpa, que proíbe exibição direta ou indireta de nomes, marcas, logotipos, produtos ou serviços de caráter comercial em intervenções artísticas, como grafites e murais. A Subprefeitura da Sé e a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) constataram, durante uma vistoria, que a arte é de responsabilidade do prédio.

Foi estabelecido um prazo de até cinco dias para o edifício retirar o mural e, caso não seja removido, novas multas podem ser aplicadas a cada 15 dias.

A arte

A arte tem a imagem da conhecida personagem da Família Addams, que ganhou uma série própria em 2022, interpretada pela atriz Jenna Ortega. “Viaduto praia? Realmente fascinante”, diz a frase que tem no desenho.

A autora da arte, Aline Bispo, celebrou a história da personagem. “Assisti muito da Família Addams em minha infância e para a construção da figura da Wandinha busquei elementos da formação da própria família, como o olhar satírico e relação aos preconceitos para com as famílias imigrantes latinas, especialmente as mexicanas, nos EUA. Wandinha é uma personagem da qual gosto e me identifico neste ponto, mas também no desencaixe intencional em relação ao mundo.”

A Netflix chegou a publicar fotos do desenho. “Tão bom ver o humor contagiante da Wandinha tomando as ruas de São Paulo“, diz.

Wandinha

A primeira leva de episódios da segunda temporada de ‘Wandinha’ ja está disponível na plataforma de streaming. Os novos capítulos da série vão ser lançados em duas partes, separadas por um intervalo de quase um mês:

Episódios 1 ao 4 – 6 de agosto de 2025

Episódios 5 ao 8 – 3 de setembro de 2025

Leia a sinopse de Wandinha:

Wandinha Addams volta aos corredores góticos da Escola Nunca Mais, onde novos inimigos e infortúnios esperam por ela. Nesta temporada, Wandinha precisa encarar a família, os amigos e antigos adversários em mais um ano de caos deliciosamente sombrio e excêntrico. Com sua inteligência afiada e seu charme inexpressivo, Wandinha também mergulha em um novo mistério sobrenatural de arrepiar. Os criadores e showrunners Alfred Gough e Miles Millar estão de volta para a segunda temporada eletrizante de Wandinha, ao lado do produtor executivo e diretor Tim Burton.

Assista ao trailer da 2ª temporada Wandinha:

Vai ter 3ª temporada?

A Netflix anunciou a renovação de Wandinha para a terceira temporada em julho deste ano, antes mesmo da estreia da segunda.