Wandinha “desembarca” na Bahia e leva fãs à loucura: “Rainha mesmo”

2ª temporada de Wandinha já estreou na Netflix - Foto: Divulgação

A nova temporada de ‘Wandinha’ chegou na Netflix nesta quarta-feira, 6, dois anos após a primeira quebrar recordes de audiência. E a divulgação da série segue pesada com a personagem, interpretada por Jenna Ortega, "desembarcando" em Xique-Xique, no Centro-Norte da Bahia.

A Netflix colocou um outdoor da série no município baiano. “Sim, é real. Wandinha em Xique-Xique, Bahia. A parte 1 da 2ª temporada já está disponível!”, escreveu a empresa na legenda da publicação no Instagram. “Ninguém me entende aqui em Xique-Xique, Bahia”, diz o cartaz.

Os fãs se divertiram com a novidade. “Ela ta em toda parte”, “Estamos todos felizes”, e “A Bahia é a rainha mesmo” foram alguns dos comentários.

Os novos episódios da série vão ser lançados em duas partes, separadas por um intervalo de quase um mês:

Episódios 1 ao 4 – 6 de agosto de 2025

Episódios 5 ao 8 – 3 de setembro de 2025

Leia a sinopse de Wandinha:

Wandinha Addams volta aos corredores góticos da Escola Nunca Mais, onde novos inimigos e infortúnios esperam por ela. Nesta temporada, Wandinha precisa encarar a família, os amigos e antigos adversários em mais um ano de caos deliciosamente sombrio e excêntrico. Com sua inteligência afiada e seu charme inexpressivo, Wandinha também mergulha em um novo mistério sobrenatural de arrepiar. Os criadores e showrunners Alfred Gough e Miles Millar estão de volta para a segunda temporada eletrizante de Wandinha, ao lado do produtor executivo e diretor Tim Burton.

Assista ao trailer da 2ª temporada Wandinha:

Vai ter 3ª temporada?

A Netflix anunciou a renovação de Wandinha para a terceira temporada em julho deste ano, antes mesmo da estreia da segunda.

Sucesso de audiência

Wandinha estreou originalmente na Netflix em 2022 e, atualmente, detém o recorde de série em língua inglesa mais popular da história do serviço, com 252.1 milhões de visualizações em 91 dias. A série alcançou o topo em 90 países e ultrapassou a marca de 1 bilhão de horas assistidas apenas três semanas após a estreia.

A primeira temporada ficou em 1º lugar no Top 10 Global da Netflix por 6 semanas consecutivas, um recorde para uma série de língua inglesa, e quebrou ainda o recorde de mais assistida em uma semana na Netflix, em língua inglesa, por duas semanas seguidas.