Wandinha é só desgosto? A decisão que mudou a nova temporada na Netflix

Wandinha volta entre monstros e laços de sangue - Foto: Divulgação | Netflix

Wandinha Addams é só desgosto? Não no retorno da aclamada série da Netflix. A primeira parte da segunda temporada chegou ao streaming - não por acaso, em uma quarta-feira (Wednesday) do desgostoso mês de agosto -, trazendo ainda mais mistério e morbidez, tudo isso, claro, com aquela pitada de humor ácido e laços familiares grotescamente adoráveis.

Na temporada de estreia, Wandinha foi transferida para a escola dos excluídos após ser expulsa de seu antigo colégio por uma vingança nada convencional. Lá, ela acabou se envolvendo em uma trama envolvendo segredos enterrados da sua linhagem.

Agora, de volta a Academia Nunca Mais (Nevermore no original), a jovem enfrenta um cenário ainda mais complexo. O novo ano letivo começa com mudanças na direção da escola, a presença de uma perseguidora misteriosa e complicações com seus próprios poderes sobrenaturais. Rotulada como heroína após os acontecimentos anteriores, ela rejeita o título e segue com zero vontade de salvar o dia.

Além do retorno de Jenna Ortega no papel principal, a série continua com seu elenco de apoio pra lá carismático, que inclui nomes como Catherine Zeta-Jones (Mortícia), Luis Guzmán (Gomez), Isaac Ordonez (Feioso), Emma Myers (Enid), Joy Sunday (Bianca), Hunter Doohan (Tyler) e Victor Dorobantu (Mãozinha).

Porém, outros rostos inéditos prometem movimentar ainda mais a trama: Thandie Newton (Westworld), Christopher Lloyd (De Volta Para o Futuro), Haley Joel Osment (O Sexto Sentido) e até a super diva do pop, Lady Gaga (Nasce Uma Estrela), que deve lançar uma música inédita para a produção.

Wandinha - mais Addams do que nunca

| Foto: Divulgação | Netflix

O Cineinsite A TARDE teve acesso prévio à Parte 1 de Wandinha. Um dos grandes trunfos da nova temporada é justamente a decisão de dar mais espaço aos excêntricos integrantes da Família Addams. Desta vez, Feioso também passa a estudar na mesma escola que ela, enquanto Gomez e Morticia assumem um cargo por lá, o que, para o desgosto da protagonista, os coloca constantemente em seu caminho. O resultado é um convívio familiar forçado que vai além das interações com Mãozinha e insere ainda mais caos e tensão na rotina de Wandinha.

Com os Addams mais presentes e a direção de Tim Burton novamente marcando parte dos episódios, a atmosfera da série se aproxima ainda mais do universo gótico e sobrenatural que consagrou o diretor. Comparado ao primeiro ano, há um aumento perceptível no tom sombrio e nos elementos de terror.

Em coletiva da qual o Cineinsite participou, Burton refletiu sobre o tom da temporada e explicou sobre o que o fascina em Wandinha e na família Addams: “Quando li a primeira temporada, senti estranhamente como se tivesse sido escrita para mim, embora, eu não seja uma adolescente, mas me sinto como uma às vezes, e é algo que realmente me tocou. Eu adorei a visão dela sobre tudo, desde família até escola, psiquiatria e tudo mais, e então, para mim, é por isso que eu quis fazer isso, por causa da força daquela personagem em particular”.

Para Jenna Ortega, a evolução emocional e física de Wandinha trouxe novos desafios: “Tive que usar armas que nunca tinha manejado antes”, contou. “O que mais gosto é a confiança da personagem. Ela é plenamente ela mesma. Tem um ‘manual interno': se algo não combina com ela, eu sei na hora. E, se uma cena não tem a reação certa, simplesmente saio de cena. Literalmente”, disse ela.

E se tem mais Addams, tem mais Mortícia e Gomez também. Catherine Zeta-Jones celebrou o espaço dedicado à família na segunda temporada, sobretudo a relação entre mãe e filha. “Na primeira temporada, eu me lembro de sair do set pensando: "Tem certeza de que não há algo mais que possamos fazer? Quer dizer, podemos fazer mais ligações de bola de cristal para Wandinha! Então, foi maravilhoso que eles [Al Gough e Miles Millar] tenham criado um arco tão lindo para nós brincarmos dentro do mundo de Wandinha, mesmo que ela não quisesse que estivéssemos lá”.

“E foi especial também desenvolver mais a relação de Gomez com o Feioso. Fui o pior e o melhor modelo de pai para ele, e tenho orgulho disso”, completou Guzmán.

O grotesco encantador

| Foto: Divulgação | Netflix

A primeira parte da nova temporada também eleva o nível do enigma central. Os assassinatos que movimentam a trama são mais complexos e envolvem uma rede maior de suspeitos, tornando a jornada investigativa de Wandinha mais envolvente. Além disso, o retorno inesperado de personagens do passado adiciona novas camadas à história e prende ainda mais a atenção do espectador.

A narrativa consegue se aprofundar em tramas paralelas e dar destaque a personagens antes subaproveitados, como Bianca (Joy Sunday), que ganha um arco significativo envolvendo Mortícia e o novo diretor da escola, o enigmático Barry Dort, interpretado por Steve Buscemi. O resultado é uma primeira parte mais coesa, afiada e conectada à essência que eternizou A Família Addams no imaginário coletivo.

Além dos elementos visuais e do humor peculiar, o elenco destacou o impacto emocional da série. “As pessoas se identificam como estranhas, como ‘outsiders’, e encontram na Wandinha e na Família Addams um lugar de acolhimento. Isso é lindo”, comentou Fred Armisen, o Tio Chico. “Pais, filhos, avós…todos se sentem vistos”, afirma.

Jenna Ortega explicou que, embora Wandinha evite demonstrar vulnerabilidade, um dos seus maiores traços, isso não significa que ela não sinta. Na segunda temporada, a personagem é assombrada por uma premonição envolvendo Enid, sua melhor amiga e alguém que, com o tempo, se tornou parte da família. Para Jenna, Wandinha nunca nega seus sentimentos, sejam eles de amor ou ódio, especialmente por aqueles que realmente ama.

Wandinha não é muito vulnerável em geral, mas apenas porque ela geralmente é a mais inteligente da sala, mas, sabe, ela nunca nega, sabe, seu amor e, ódio, paixão por sua família e Enid naturalmente se torna isso. E é legal, porque as pessoas não tendem a questionar Wandinha de qualquer maneira, então ela realmente não precisa falar sobre isso, ela simplesmente faz Jenna Ortega - protagonista de Wandinha

O episódio final da Parte 1 deixa o público com várias revelações impactantes, entre elas, a identidade do perseguidor de Wandinha. Ainda assim, o desfecho fica em aberto, prometendo novas reviravoltas, inclusive sobre o futuro da protagonista e o misterioso envolvimento de Lady Gaga na trama.

A Parte 2 da segunda temporada de Wandinha chega à Netflix no dia 3 de setembro.