O brasileiro que trabalhou em Hollywood e vive em situação decadente

Ator trabalhou no filme ‘Esporte Sangrento’ (1993) - Foto: Divulgação

O ator brasileiro Sérgio Luiz Pereira, conhecido como Sergio Kato, que participou de filmes como ‘O Predador’ (1987) e ‘Braddock 2: O Início da Missão’ (1985), enfrenta uma situação delicada atualmente e já viveu na rua. Kato acumulou diversas profissões no mundo das artes ao longo da vida, como modelo, apresentador e comediante.

Hoje em dia, Kato, que vai ter a sua história contada em uma série de reportagens do Cidade Alerta, da Record, que começou na segunda-feira, 4, vive de doações. Devido a problemas pessoais e perda de contratos, além de dificuldades financeiras, Kato chegou a ser morador de rua nos Estados Unidos, longe da família e sem perspectivas de futuro promissoras, por enquanto.

Atualmente, ele, que tem 65 anos, vive no Brasil e recebe doações no interior de Minas Gerais. Ele tenta reconstruir a vida longe dos holofotes.

Trajetória de Sergio Kato

Sergio Kato | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sergio Kato nasceu em 15 de julho de 1960, no Rio de Janeiro, e começou a carreira artística no teatro 'O Tablado', escola de teatro brasileira fundada em 1951. Depois disso, o ator ganhou notoriedade ao se apresentar na casa noturna Scala Rio, onde atuava, cantava e dançava em espetáculos variados.

Em 1985, decidiu tentar a sorte nos Estados Unidos, onde estudou inglês e se formou na Escola de Teatro, Cinema e Televisão da UCLA. O diploma dele possibilitou abrir portas em importantes produções, atuando ao lado de nomes como Brooke Shields, Arnold Schwarzenegger e Chuck Norris.

Nas telonas, o seu primeiro papel foi no filme ‘Bete Balanço’ (1984), onde interpretou um dançarino. Depois, participou de ‘Brenda Starr’ (1989), com Brooke Shields. Além disso, ele foi dublê de ação nos filmes ‘O Predador’ (1987) e ‘Braddock 2: O Início da Missão’ (1985). Em 1993, analisava roteiros para novas produções, incluindo ‘Only the Strong’, estrelado por Mark Dacascos. Ele também trabalhou em ‘Esporte Sangrento’ (1993)

Como modelo internacional, Sergio Kato assinou com uma agência em Nova York, participou de campanhas para marcas como Calvin Klein, Polo Ralph Lauren, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana e Timex, e trabalhou em cidades como Paris, Milão e Tóquio.

No Brasil, participou da novela ‘A Indomada’ (1997) da TV Globo, interpretando o personagem Arnold, e contracenou com José de Abreu.