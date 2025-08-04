Neto de atriz global vence premiação de dramaturgia nos Estados Unidos

O jovem conquistou a premiação - Foto: Divulgação

Fernando Buzhar Segall venceu a premiação da Fundação Alfred P. Sloan, nos EUA, por desenvolvimento de peças e roteiros no mundo. Neto da atriz global, Beatriz Segall, que ficou conhecida por interpretar a personagem Odete Roitman na primeira versão da novela Vale Tudo, o rapaz já teve peças exibidas na Broadway e em Londres.

Beatriz Segall interpretando Odete Roitman | Foto: Reprodução | TV Globo

Responsável pela premiação, a fundação financia textos que costumam abordar o mundo das ciências, e ficou mundialmente conhecida após financiar a produção do filme ‘O Jogo da Imitação’, que venceu o Oscar de Melhor Roteiro adaptado em 2015.

A organização também ficou conhecida após financiar os vencedores de premiações como o Tony, conhecido popularmente como o “Oscar do Teatro”, o Eureka Day e o Proof.

Avó como inspiração

Apesar de ter seguido a carreira de roteirista, Fernando já tentou ser ator e usou sua avó como inspiração. Em entrevistas da época, ele afirmou que foi orientado e dirigido pela própria avó durante uma de suas apresentações.

O rapaz também revelou que a avó o encorajou a ler o máximo que pudesse sobre o teatro e o ajudou nas audições para escolas americanas de treinamento para atores internacionais. Entretanto, ele só conseguiu uma vaga no estúdio Stella Adler em 2016, dois anos antes da morte de Beatriz.