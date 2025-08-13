Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONHECE?

HBO Max: essa franquia de terror explodiu e já está no top de mais vistos

Devido ao sucesso, já se especula sobre novos capítulos nos próximos anos

Por Bianca Carneiro

13/08/2025 - 18:35 h
Fenômeno no streaming reacende franquia
Fenômeno no streaming reacende franquia -

A franquia Premonição (Final Destination) se tornou o mais novo fenômeno do HBO Max, conquistando o topo do ranking de filmes mais assistidos da plataforma e superando estreias recentes.

O sucesso foi impulsionado pelo lançamento de Final Destination: Bloodlines (Premonição 6: Laços de Sangue), que chegou ao streaming. Mesmo com uma passagem curta pelos cinemas, o longa ultrapassou US$ 190 milhões em bilheteria mundial e trouxe de volta toda a tensão e as mortes criativas que marcaram os 25 anos da saga.

O enredo acompanha Stefani, uma universitária atormentada por pesadelos que a levam a buscar respostas com a avó Iris. O filme conta com elenco de peso e marca a última participação de Tony Todd na franquia.

Leia Também:

O suspense psicológico que vai te incomodar até os créditos finais
Voz da abertura de Cavaleiros do Zodíaco morre aos 61 anos
2 filmes novos da Netflix para este fim de semana

O desempenho de Bloodlines fez com que todos os seis filmes da série entrassem na coleção especial “Follow Death’s Design” no HBO Max, com o original de 2000 também voltando ao Top 10.

Para o diretor Adam Stein, o segredo da longevidade está na versatilidade do formato, que permite criar histórias independentes, adaptáveis a diferentes épocas e personagens, mantendo a luta inevitável contra a morte como centro da trama.

Com a força renovada da marca, já se especula sobre novos capítulos nos próximos anos, incluindo histórias ambientadas em períodos históricos distintos, novas formas de premonição e até possíveis séries ou especiais exclusivos para o streaming.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

hbo max premonição

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fenômeno no streaming reacende franquia
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Fenômeno no streaming reacende franquia
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Fenômeno no streaming reacende franquia
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

Fenômeno no streaming reacende franquia
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x