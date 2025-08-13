HBO Max: essa franquia de terror explodiu e já está no top de mais vistos

Fenômeno no streaming reacende franquia - Foto: Divulgação

A franquia Premonição (Final Destination) se tornou o mais novo fenômeno do HBO Max, conquistando o topo do ranking de filmes mais assistidos da plataforma e superando estreias recentes.

O sucesso foi impulsionado pelo lançamento de Final Destination: Bloodlines (Premonição 6: Laços de Sangue), que chegou ao streaming. Mesmo com uma passagem curta pelos cinemas, o longa ultrapassou US$ 190 milhões em bilheteria mundial e trouxe de volta toda a tensão e as mortes criativas que marcaram os 25 anos da saga.

O enredo acompanha Stefani, uma universitária atormentada por pesadelos que a levam a buscar respostas com a avó Iris. O filme conta com elenco de peso e marca a última participação de Tony Todd na franquia.

O desempenho de Bloodlines fez com que todos os seis filmes da série entrassem na coleção especial “Follow Death’s Design” no HBO Max, com o original de 2000 também voltando ao Top 10.

Para o diretor Adam Stein, o segredo da longevidade está na versatilidade do formato, que permite criar histórias independentes, adaptáveis a diferentes épocas e personagens, mantendo a luta inevitável contra a morte como centro da trama.

Com a força renovada da marca, já se especula sobre novos capítulos nos próximos anos, incluindo histórias ambientadas em períodos históricos distintos, novas formas de premonição e até possíveis séries ou especiais exclusivos para o streaming.