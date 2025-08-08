Menu
DICA

2 filmes novos da Netflix para este fim de semana

Novidades incluem drama romântico e sequência de ação

Por Bianca Carneiro

08/08/2025 - 19:39 h
Meu Ano em Oxford é um dos destaques
Meu Ano em Oxford é um dos destaques -

Quer relaxar com um bom filme? A Netflix acaba de lançar duas produções imperdíveis para você curtir no sofá. De um drama romântico comovente a uma épica sequência de ação, prepare-se para um final de semana de cinema em casa. Confira:

Meu Ano em Oxford

Uma jovem americana realiza o sonho de estudar em Oxford, mas sua vida vira de ponta-cabeça ao se apaixonar por um professor carismático que enfrenta uma doença terminal. Entre uma carreira promissora e um amor intenso, porém breve, ela terá que fazer uma escolha. Um drama romântico sobre escolhas, perdas e a beleza do presente.

Gladiador II

Imagem ilustrativa da imagem 2 filmes novos da Netflix para este fim de semana
| Foto: Divulgação

Vinte anos após o filme original, Gladiador II (2024), dirigido por Ridley Scott, retorna à Roma Antiga. Acompanhe a saga de Lucius Verus, filho de Lucilla, que é capturado e forçado a lutar como escravo. Na arena, ele precisa enfrentar seu passado e a memória de Maximus enquanto se envolve em uma conspiração para derrubar os imperadores Geta e Caracalla. Prepare-se para batalhas brutais e decisões morais que definirão o destino de Roma.

