A Hora do Mal e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

A Hora do Mal é a estreia mais aguardada da semana - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada, com opções para todos os públicos. Entre os grandes lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de comédia, diversas opções para os fãs de terror e produções para toda a família.

Embora ‘A Hora do Mal’ seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de filmes em cartaz garante alternativas que vão desde histórias repletas de ação até obras mais reflexivas.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.



Confira as principais estreias e filmes em cartaz da semana!

A HORA DO MAL

Todas as crianças da mesma sala de aula, exceto uma, desaparecem misteriosamente na mesma noite e exatamente no mesmo horário. A comunidade fica se perguntando quem ou o que está por trás do desaparecimento.

DRÁCULA: UMA HISTÓRIA DE AMOR ETERNO

Após a morte de sua esposa, um príncipe do século XV renuncia a Deus e se torna um vampiro. Séculos depois, na Londres do século XIX, ele vê uma mulher parecida com sua falecida esposa e a persegue, selando seu próprio destino.

UMA SEXTA-FEIRA MAIS LOUCA AINDA

Anos depois de Tess e Anna sofrerem uma crise de identidade, Anna agora tem uma filha e uma futura enteada. Enquanto enfrentam os desafios da fusão de duas famílias, Tess e Anna descobrem que um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar.

A MELHOR MÃE DO MUNDO

Uma catadora de materiais recicláveis que decide prestar queixa em uma delegacia da mulher após sofrer abusos do marido, mas não encontra lá a proteção e ajuda que procura. Determinada a dar uma nova vida e um lar seguro para seus dois filhos, ela decide abandonar a sua casa, levando as crianças na sua carroça.

AMORES MATERIALISTAS

Em meio ao ritmo acelerado de Nova York, Lucy, uma casamenteira de sucesso, se vê dividida entre dois amores: Harry, um empresário misterioso que parece ter surgido do nada, e John, seu ex-namorado que ressurge tentando consertar os erros do passado enquanto ainda busca equilíbrio na vida. Agora, ela precisa descobrir o que realmente quer, e com quem deseja construir o futuro que sempre planejou para os outros.

A MORTE DE UM UNICÓRNIO

Elliot, funcionário de uma empresa farmacêutica, viaja com sua filha Ridley para uma reunião de emergência com seu chefe ultra-rico. Ao longo do caminho, eles acidentalmente atingem um unicórnio, e logo descobrem que o sangue, o corpo e o chifre do animal têm propriedades milagrosamente restaurativas.

QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS

Em um mundo retrô-futurista inspirado nos anos 1960, O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos acompanha a Primeira Família da Marvel enquanto enfrenta seu maior desafio: impedir o devorador de mundos Galactus e sua arauta, a Surfista Prateada. Divididos entre salvar a Terra e proteger os laços que os unem, o perigo logo se torna mais pessoal do que jamais imaginaram.

SUPERMAN

Um herói movido pela crença e pela esperança na bondade da humanidade. Em Superman, acompanhamos a jornada do super-herói em tentar conciliar suas duas personas: sua herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana, criado como Clark Kent (David Corenswet) na cidade de Smallville no Kansas.

SMURFS

Quando o Papai Smurf é misteriosamente levado pelos feiticeiros do mal, Razamel e Gargamel, Smurfette lidera os Smurfs em uma missão no mundo real para salvá-lo. Com a ajuda de novos amigos, os Smurfs precisam descobrir o que define seu destino para salvar o universo.

