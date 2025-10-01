Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Quatros PMs ligados a Binho Galinha são presos em operação da PF

Agentes vão ser custodiados no Batalhão de Choque da PM em Lauro de Freitas

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

01/10/2025 - 9:37 h | Atualizada em 01/10/2025 - 9:53
Agentes cumpriram mandados durante a Operação Estado Anômico
Agentes cumpriram mandados durante a Operação Estado Anômico -

A Operação Estado Anômico, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, 1º, teve como principal alvo o deputado estadual Binho Galinha (PRD). Porém, conforme apuração do Portal A TARDE, quatro policiais militares foram presos por suspeita de ligação com o parlamentar. Eles serão conduzidos para o Batalhão de Choque da PM, em Lauro de Freitas.

O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de capitais advindos de jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, entre outras infrações penais, atuante na cidade de Feira de Santana (centro-norte da Bahia) e região. A esposa e o filho de Binho Galinha também foram presos. Mayana Cerqueira da Silva, e o filho, João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano foram encontrados em Feira de Santana

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão, em Feira de Santana e também em Salvador, além do bloqueio de R$ 9 milhões das contas bancárias dos investigados e a suspensão de atividades econômicas de uma empresa. Participam da operação 100 Policiais, 11 Auditores-Fiscais e três Analistas Tributários da Receita Federal.

A operação recebeu o nome “Estado Anômico” devido ao fato de que essa expressão se refere a uma condição social marcada pela ausência ou enfraquecimento das normas, regras e valores que regulam o comportamento de uma sociedade, resultando em um sentimento de desorientação, desorganização e incerteza entre os indivíduos.

Segundo a PF e o MP-BA, se condenados pelos crimes cometidos, os investigados se sujeitarão a penas máximas que, somadas, podem ultrapassar 50 anos de reclusão.

Leia Também:

Binho Galinha volta a ser alvo de operação da Polícia Federal
Binho Galinha: esposa e filho são presos pela Polícia Federal
Entenda como foi montada equipe para investigar Binho Galinha

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

operação Estado Anômico policiais militares presos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Agentes cumpriram mandados durante a Operação Estado Anômico
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Agentes cumpriram mandados durante a Operação Estado Anômico
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Agentes cumpriram mandados durante a Operação Estado Anômico
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Agentes cumpriram mandados durante a Operação Estado Anômico
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x