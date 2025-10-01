Quatros PMs ligados a Binho Galinha são presos em operação da PF

Agentes cumpriram mandados durante a Operação Estado Anômico - Foto: Divulgação | PF

A Operação Estado Anômico, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, 1º, teve como principal alvo o deputado estadual Binho Galinha (PRD). Porém, conforme apuração do Portal A TARDE, quatro policiais militares foram presos por suspeita de ligação com o parlamentar. Eles serão conduzidos para o Batalhão de Choque da PM, em Lauro de Freitas.

O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de capitais advindos de jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, entre outras infrações penais, atuante na cidade de Feira de Santana (centro-norte da Bahia) e região. A esposa e o filho de Binho Galinha também foram presos. Mayana Cerqueira da Silva, e o filho, João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano foram encontrados em Feira de Santana

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão, em Feira de Santana e também em Salvador, além do bloqueio de R$ 9 milhões das contas bancárias dos investigados e a suspensão de atividades econômicas de uma empresa. Participam da operação 100 Policiais, 11 Auditores-Fiscais e três Analistas Tributários da Receita Federal.

A operação recebeu o nome “Estado Anômico” devido ao fato de que essa expressão se refere a uma condição social marcada pela ausência ou enfraquecimento das normas, regras e valores que regulam o comportamento de uma sociedade, resultando em um sentimento de desorientação, desorganização e incerteza entre os indivíduos.

Segundo a PF e o MP-BA, se condenados pelos crimes cometidos, os investigados se sujeitarão a penas máximas que, somadas, podem ultrapassar 50 anos de reclusão.