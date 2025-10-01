POLÍCIA
Quatros PMs ligados a Binho Galinha são presos em operação da PF
Agentes vão ser custodiados no Batalhão de Choque da PM em Lauro de Freitas
Por Bernardo Rego
A Operação Estado Anômico, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, 1º, teve como principal alvo o deputado estadual Binho Galinha (PRD). Porém, conforme apuração do Portal A TARDE, quatro policiais militares foram presos por suspeita de ligação com o parlamentar. Eles serão conduzidos para o Batalhão de Choque da PM, em Lauro de Freitas.
O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de capitais advindos de jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, entre outras infrações penais, atuante na cidade de Feira de Santana (centro-norte da Bahia) e região. A esposa e o filho de Binho Galinha também foram presos. Mayana Cerqueira da Silva, e o filho, João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano foram encontrados em Feira de Santana
Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão, em Feira de Santana e também em Salvador, além do bloqueio de R$ 9 milhões das contas bancárias dos investigados e a suspensão de atividades econômicas de uma empresa. Participam da operação 100 Policiais, 11 Auditores-Fiscais e três Analistas Tributários da Receita Federal.
A operação recebeu o nome “Estado Anômico” devido ao fato de que essa expressão se refere a uma condição social marcada pela ausência ou enfraquecimento das normas, regras e valores que regulam o comportamento de uma sociedade, resultando em um sentimento de desorientação, desorganização e incerteza entre os indivíduos.
Segundo a PF e o MP-BA, se condenados pelos crimes cometidos, os investigados se sujeitarão a penas máximas que, somadas, podem ultrapassar 50 anos de reclusão.
