ESTADO ANÔMICO
Binho Galinha usou "laranjas" e liderou esquema, aponta investigação
Deputado voltou a ser alvo da PF durante operação deflagrada na manhã desta quarta-feira, 1º
Por Victoria Isabel
O deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha (PRD), voltou a ser alvo da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, 1º, por envolvimento em crimes como lavagem de dinheiro e associação com o jogo do bicho. Segundo as investigações, mesmo sob medidas cautelares, o parlamentar manteve a liderança do grupo, utilizando empresas de fachada e “laranjas” para movimentar recursos.
Além de Binho, outras nove pessoas são alvos da operação. Quatro policiais militares envolvidos diretamente com o deputado foram presos, além da esposa do parlamentar, Mayana Cerqueira da Silva, e o filho como João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano. Os dois já haviam sido presos em 2023, mas foram soltos em abril de 2024.
Estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em endereços residenciais e uma empresa, nas cidades de Salvador, Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos.
A operação investiga a atuação de uma organização criminosa com estrutura complexa, envolvida em crimes como lavagem de dinheiro, jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, comércio ilegal de armas e associação para o tráfico.
A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 9 milhões em bens dos investigados e a suspensão das atividades de uma empresa usada para lavagem de dinheiro. A operação é um desdobramento da 'Operação El Patrón', deflagrada em dezembro de 2023, que já resultou em denúncias do MPBA contra 15 pessoas, incluindo o deputado e familiares.
Operação Estado Anômico
A 'Operação Estado Anômico', foi deflagrada manhã desta quarta-feira, 1º, de forma conjunta pelo Ministério Público da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco); pela Polícia Federal, Receita Federal e pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), através da Força Correcional Integrada (Force) e da Corregedoria da Polícia Militar.
