Mulher é morta em ataque a tiros enquanto dirigia no interior da Bahia
Flavia de Jesus Oliveira, de 41 anos, foi surpreendida por duas pessoas em uma motocicleta
Uma mulher identificada como Flavia de Jesus Oliveira, de 41 anos, foi morta a tiros enquanto dirigia em Miguel Calmon, no norte da Bahia. O crime ocorreu na segunda-feira, 29, e é investigado pela Polícia Civil (PC) como um homicídio.
Segundo a TV São Francisco, a vítima dirigia pela rua Agnaldo Moura Vieira, no centro da cidade, quando foi surpreendida por duas pessoas em uma motocicleta. O suspeito que estava na garupa disparou três vezes contra o carro, atingindo a mulher em dois tiros.
Com os ferimentos, Flavia perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste da via. Moradores socorreram a vítima, que foi levada a um hospital local e, em seguida, transferida para uma unidade de saúde em Jacobina, onde não resistiu aos ferimentos.
A polícia ainda não esclareceu a motivação do crime, mas informou que não há indícios de ligação com tráfico de drogas. A vítima será sepultada em Miguel Calmon nesta terça-feira, 30. A prefeitura do município emitiu nota de pesar, destacando que Flavia já havia atuado como servidora pública.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que está ouvindo testemunhas para apurar as circunstâncias, motivação e autoria do homicídio.
