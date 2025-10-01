Mulher é morta em ataque a tiros enquanto dirigia no interior da Bahia

Flavia perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste da via - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher identificada como Flavia de Jesus Oliveira, de 41 anos, foi morta a tiros enquanto dirigia em Miguel Calmon, no norte da Bahia. O crime ocorreu na segunda-feira, 29, e é investigado pela Polícia Civil (PC) como um homicídio.

Segundo a TV São Francisco, a vítima dirigia pela rua Agnaldo Moura Vieira, no centro da cidade, quando foi surpreendida por duas pessoas em uma motocicleta. O suspeito que estava na garupa disparou três vezes contra o carro, atingindo a mulher em dois tiros.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com os ferimentos, Flavia perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste da via. Moradores socorreram a vítima, que foi levada a um hospital local e, em seguida, transferida para uma unidade de saúde em Jacobina, onde não resistiu aos ferimentos.

A polícia ainda não esclareceu a motivação do crime, mas informou que não há indícios de ligação com tráfico de drogas. A vítima será sepultada em Miguel Calmon nesta terça-feira, 30. A prefeitura do município emitiu nota de pesar, destacando que Flavia já havia atuado como servidora pública.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que está ouvindo testemunhas para apurar as circunstâncias, motivação e autoria do homicídio.