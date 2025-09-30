Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Jovem é morto a facadas após tentar defender pai em briga de bar

o pai da vítima e os agressores estavam embriagados quando começou a confusão

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/09/2025 - 23:38 h
Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia -

Um jovem de 21 anos foi esfaqueado e morreu ao tentar proteger o pai durante uma briga em um bar na zona rural de Itanhém, no sul da Bahia. O crime ocorreu no último domingo, 28, e foi confirmado pela Polícia Civil nesta terça-feira, 30.

Segundo o delegado Ricardo Amaral, o pai da vítima e os agressores estavam embriagados quando começou a confusão. Ao saber do ocorrido, Danilo Gomes Lopes e o irmão correram para ajudar, mas o jovem acabou sendo atacado e não resistiu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Seis são presos e ponto de drogas é desarticulado em Porto Seguro
Mãe morre e filho luta pela vida após envenenamento na Bahia
Mulher é presa após atacar funcionária de UPA com ofensas racistas

Suspeitos

Testemunhas apontaram dois homens como autores do crime;

  • Um deles, Felipe de Souza Santos, foi preso logo após o homicídio.
  • O outro, identificado como Edmo Muniz dos Santos, de 23 anos, foi localizado nesta terça-feira dentro de um ônibus. Ele apresentou um documento falso, mas acabou reconhecido.

Ainda conforme a polícia, Edmo possui histórico criminal em Minas Gerais, onde já havia respondido por homicídio. Além do assassinato em Itanhém, ele foi autuado por uso de identidade falsa. O caso continua sob apuração.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia briga de bar facadas HOMICÍDIO itanhém jovem morto Polícia Suspeitos presos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil da Bahia
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Polícia Civil da Bahia
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Polícia Civil da Bahia
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Polícia Civil da Bahia
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x