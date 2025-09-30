Jovem é morto a facadas após tentar defender pai em briga de bar

Polícia Civil da Bahia - Foto: Ascom - PCBA

Um jovem de 21 anos foi esfaqueado e morreu ao tentar proteger o pai durante uma briga em um bar na zona rural de Itanhém, no sul da Bahia. O crime ocorreu no último domingo, 28, e foi confirmado pela Polícia Civil nesta terça-feira, 30.

Segundo o delegado Ricardo Amaral, o pai da vítima e os agressores estavam embriagados quando começou a confusão. Ao saber do ocorrido, Danilo Gomes Lopes e o irmão correram para ajudar, mas o jovem acabou sendo atacado e não resistiu.

Suspeitos

Testemunhas apontaram dois homens como autores do crime;

Um deles, Felipe de Souza Santos, foi preso logo após o homicídio.

O outro, identificado como Edmo Muniz dos Santos, de 23 anos, foi localizado nesta terça-feira dentro de um ônibus. Ele apresentou um documento falso, mas acabou reconhecido.

Ainda conforme a polícia, Edmo possui histórico criminal em Minas Gerais, onde já havia respondido por homicídio. Além do assassinato em Itanhém, ele foi autuado por uso de identidade falsa. O caso continua sob apuração.