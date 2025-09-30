Seis são presos e ponto de drogas é desarticulado em Porto Seguro

A operação contou também com a participação da 23ª Coorpin (Eunápolis) e do 8º BPM (Porto Seguro) - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Seis pessoas foram presas nesta terça-feira, 30, em Porto Seguro, durante a Operação Spectro, deflagrada pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar e da Força Nacional. A ação ocorreu no bairro Frei Calixto, em uma casa utilizada como ponto de distribuição de drogas.

No imóvel, equipes da 10ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e do Denarc apreenderam:

haxixe;

crack;

maconha;

cocaína;

balanças digitais;

pinos plásticos para embalar drogas;

aparelhos celulares.

Os seis suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e permanecem à disposição da Justiça. A operação contou também com a participação da 23ª Coorpin (Eunápolis) e do 8º BPM (Porto Seguro).

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). As investigações seguem em andamento para identificar e prender outros possíveis envolvidos. A população pode colaborar com informações, de forma sigilosa, pelo Disque Denúncia da SSP-BA, pelo número 181.