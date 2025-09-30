Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Sargento da PM morre durante operação contra traficantes

Segundo a corporação, os agentes cumpriam um mandado de prisão quando foram atacados por criminosos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/09/2025 - 18:39 h | Atualizada em 30/09/2025 - 19:09
O sargento estava dentro de uma residência no momento em que levou o disparo
O sargento estava dentro de uma residência no momento em que levou o disparo -

Um sargento da Polícia Militar foi morto a tiros nesta segunda-feira, 28, durante uma operação em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

O PM Leonardo Santos Portugal, lotado no 3º BPM (Méier), dava apoio a uma ação da Polícia Civil no bairro Conceito quando foi atingido. No confronto, um suspeito também foi baleado e morreu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a corporação, os agentes cumpriam um mandado de prisão quando foram atacados por criminosos. O sargento estava dentro de uma residência no momento em que levou o disparo.

Leia Também:

Amigas desaparecem após saírem para beber em depósito na RMS
Tio de 68 anos chicoteia sobrinha após irritação e acaba preso
Homem é preso por manter família em cárcere privado por mais de um ano

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Mortos dos agentes

De acordo com a Polícia Militar, somente em 2025 já foram registrados 42 óbitos de policiais em situações de violência:

  • sete em serviço;
  • 28 durante a folga;
  • outros sete entre militares inativos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Baixada Fluminense confronto armado morte de policial RJ Operação policial PM baleado Polícia Civil policial militar morto São João de Meriti sargento Leonardo Santos Portugal violência contra policial

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O sargento estava dentro de uma residência no momento em que levou o disparo
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

O sargento estava dentro de uma residência no momento em que levou o disparo
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

O sargento estava dentro de uma residência no momento em que levou o disparo
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

O sargento estava dentro de uma residência no momento em que levou o disparo
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

x