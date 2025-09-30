TRAGÉDIA
Sargento da PM morre durante operação contra traficantes
Segundo a corporação, os agentes cumpriam um mandado de prisão quando foram atacados por criminosos
Por Leilane Teixeira
Um sargento da Polícia Militar foi morto a tiros nesta segunda-feira, 28, durante uma operação em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
O PM Leonardo Santos Portugal, lotado no 3º BPM (Méier), dava apoio a uma ação da Polícia Civil no bairro Conceito quando foi atingido. No confronto, um suspeito também foi baleado e morreu.
Segundo a corporação, os agentes cumpriam um mandado de prisão quando foram atacados por criminosos. O sargento estava dentro de uma residência no momento em que levou o disparo.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).
Mortos dos agentes
De acordo com a Polícia Militar, somente em 2025 já foram registrados 42 óbitos de policiais em situações de violência:
- sete em serviço;
- 28 durante a folga;
- outros sete entre militares inativos.
