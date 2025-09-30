Sargento da PM morre durante operação contra traficantes

O sargento estava dentro de uma residência no momento em que levou o disparo - Foto: Leilane Teixeira

Um sargento da Polícia Militar foi morto a tiros nesta segunda-feira, 28, durante uma operação em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

O PM Leonardo Santos Portugal, lotado no 3º BPM (Méier), dava apoio a uma ação da Polícia Civil no bairro Conceito quando foi atingido. No confronto, um suspeito também foi baleado e morreu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a corporação, os agentes cumpriam um mandado de prisão quando foram atacados por criminosos. O sargento estava dentro de uma residência no momento em que levou o disparo.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Mortos dos agentes

De acordo com a Polícia Militar, somente em 2025 já foram registrados 42 óbitos de policiais em situações de violência: