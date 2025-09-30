Menu
POLÍCIA
MISTÉRIO

Amigas desaparecem após saírem para beber em depósito na RMS

Na noite do desaparecimento, as duas saíram para beber em um depósito de bebidas próximo a um cemitério

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/09/2025 - 17:31 h
Câmeras de segurança registraram as jovens em uma motocicleta por volta de 0h do dia 25 de setembro
Câmeras de segurança registraram as jovens em uma motocicleta por volta de 0h do dia 25 de setembro -

Duas jovens estão desaparecidas em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, desde a última quinta-feira, 24. As amigas Tâmara Trindade da Silva, de 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, de 20, não foram mais vistas após saírem juntas.

De acordo com familiares, Mayane estava há alguns dias hospedada na casa de Tâmara, no bairro Cia II, como fazia com frequência. Na noite do desaparecimento, as duas saíram para beber em um depósito de bebidas próximo a um cemitério.

Câmeras de segurança registraram as jovens em uma motocicleta por volta de 0h do dia 25 de setembro, mas desde então não houve novas informações. Ainda segundo os parentes, o celular de Mayane estava quebrado e o de Tâmara encontra-se desligado. O último contato dela com a família ocorreu na quarta-feira, 24.

Quem eram?

Tâmara trabalhava como atendente em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras), em Salvador. Já Mayane, mãe de uma menina, estava desempregada.

A Polícia Civil informou que a 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) investiga o caso. Informações sobre o paradeiro das jovens podem ser repassadas ao Disque Denúncia, pelo número 181.

x