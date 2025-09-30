Menu
CONCEIÇÃO DO COITÉ

Motorista passa mal ao volante e atropela duas pessoas na Bahia

O acidente ocorreu na Praça da Babilônia, no centro da cidade

Redação

Por Redação

30/09/2025 - 11:10 h
Conceição do Coité
Conceição do Coité -

Um homem passou mal enquanto dirigia, atropelou duas pessoas e capotou a picape que conduzia em Conceição do Coité, na tarde desta segunda-feira, 29. O acidente ocorreu na Praça da Babilônia, no centro da cidade.

Segundo a Brigada Águia Resgate, testemunhas relataram que o veículo perdeu o controle, atingiu e derrubou diversas motocicletas estacionadas antes de capotar.

Imagens registradas no local mostram ao menos 10 motos danificadas e o carro parado no meio da via, enquanto populares tentavam socorrer o motorista.

O condutor foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital, onde passou por exames para investigar a causa do mal súbito.

As duas pessoas atropeladas também foram socorridas pela brigada e encaminhadas ao Hospital Português, onde permanecem em atendimento. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.

