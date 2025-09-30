Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Tio de 68 anos chicoteia sobrinha após irritação e acaba preso

Idoso teria se irritado com saída da sobrinha sem aviso

Redação

Por Redação

30/09/2025 - 17:24 h | Atualizada em 30/09/2025 - 18:53
Polícia Civil
Polícia Civil -

Um idoso de 68 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT) em Rondolândia, suspeito de agredir a sobrinha de 44 anos com chicotadas. O caso ocorreu depois que a vítima saiu de casa para levar uma roupa ao filho sem avisar o tio.

Segundo relatos da mulher à polícia, a agressão foi motivada pela irritação do idoso com a saída dela. Durante o episódio, ele ainda a ameaçou de morte caso a situação se repetisse.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é preso por manter família em cárcere privado por mais de um ano
‘BBB’ das facções é alvo de operação policial em bairros de Salvador
Bebidas com metanol podem ter chegado a outros estados, aponta investigação

A vítima registrou boletim de ocorrência na delegacia local, o que levou os policiais a saírem em diligência. O suspeito foi localizado, preso e encaminhado à unidade policial, onde passou por procedimentos legais.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura a motivação e as circunstâncias do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ameaça brasil crime Mato Grosso Polícia violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Polícia Civil
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Polícia Civil
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Polícia Civil
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

x