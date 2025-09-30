Tio de 68 anos chicoteia sobrinha após irritação e acaba preso

Polícia Civil - Foto: Ascom - PCBA

Um idoso de 68 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT) em Rondolândia, suspeito de agredir a sobrinha de 44 anos com chicotadas. O caso ocorreu depois que a vítima saiu de casa para levar uma roupa ao filho sem avisar o tio.

Segundo relatos da mulher à polícia, a agressão foi motivada pela irritação do idoso com a saída dela. Durante o episódio, ele ainda a ameaçou de morte caso a situação se repetisse.

A vítima registrou boletim de ocorrência na delegacia local, o que levou os policiais a saírem em diligência. O suspeito foi localizado, preso e encaminhado à unidade policial, onde passou por procedimentos legais.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura a motivação e as circunstâncias do crime.