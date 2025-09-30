POLÍCIA
Tio de 68 anos chicoteia sobrinha após irritação e acaba preso
Idoso teria se irritado com saída da sobrinha sem aviso
Por Redação
Um idoso de 68 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT) em Rondolândia, suspeito de agredir a sobrinha de 44 anos com chicotadas. O caso ocorreu depois que a vítima saiu de casa para levar uma roupa ao filho sem avisar o tio.
Segundo relatos da mulher à polícia, a agressão foi motivada pela irritação do idoso com a saída dela. Durante o episódio, ele ainda a ameaçou de morte caso a situação se repetisse.
Leia Também:
A vítima registrou boletim de ocorrência na delegacia local, o que levou os policiais a saírem em diligência. O suspeito foi localizado, preso e encaminhado à unidade policial, onde passou por procedimentos legais.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura a motivação e as circunstâncias do crime.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes