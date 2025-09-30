Homem é preso por manter família em cárcere privado por mais de um ano

Operação policial envolveu travessias fluviais e buscas em mata fechada - Foto: Divulgação / PCBA

Uma operação policial realizada nesta segunda-feira, 29, em Ibotirama resultou na prisão preventiva de um homem de 34 anos, acusado de manter a companheira e os dois filhos, de 8 e 5 anos, em cárcere privado por pelo menos um ano. Além do isolamento, o suspeito é investigado por estupro de vulnerável, lesão corporal em contexto de violência doméstica e abandono intelectual.

Segundo as investigações, iniciadas em julho a partir de denúncia formal, a família vivia isolada, com as crianças impedidas de frequentar a escola e de ter contato social sem autorização do acusado. Há ainda suspeita de que a filha do casal tenha sido vítima de abuso sexual.

O homem, que trabalhava como pescador, chegou a morar com a família em Muquém do São Francisco, mas depois se mudou para uma região de mata fechada em Ibotirama, acessível apenas por embarcações, o que dificultava a atuação das forças de segurança.

Durante a operação, equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Ministério Público realizaram incursões na mata e travessias fluviais até localizar a residência do suspeito. A mulher e os dois filhos foram resgatados e encaminhados à rede de proteção social para acompanhamento especializado. Relatórios indicam que o isolamento da família perdurava desde 2024, com encontros esporádicos com outras pessoas apenas mediante autorização do suspeito.

Homem de 34 anos foi preso em Ibotirama | Foto: Divulgação / PCBA

A ação contou com a participação da Delegacia Territorial de Muquém do São Francisco, do Setor de Investigação da 24ª Coorpin/Bom Jesus da Lapa, da 28ª CIPM/Ibotirama e do Ministério Público. O homem foi levado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça.