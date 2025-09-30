Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Homem é preso por manter família em cárcere privado por mais de um ano

Caso ocorreu na Bahia e crianças eram impedidas de estudar e manter contato social

Luan Julião

Por Luan Julião

30/09/2025 - 15:41 h
Operação policial envolveu travessias fluviais e buscas em mata fechada
Operação policial envolveu travessias fluviais e buscas em mata fechada -

Uma operação policial realizada nesta segunda-feira, 29, em Ibotirama resultou na prisão preventiva de um homem de 34 anos, acusado de manter a companheira e os dois filhos, de 8 e 5 anos, em cárcere privado por pelo menos um ano. Além do isolamento, o suspeito é investigado por estupro de vulnerável, lesão corporal em contexto de violência doméstica e abandono intelectual.

Segundo as investigações, iniciadas em julho a partir de denúncia formal, a família vivia isolada, com as crianças impedidas de frequentar a escola e de ter contato social sem autorização do acusado. Há ainda suspeita de que a filha do casal tenha sido vítima de abuso sexual.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O homem, que trabalhava como pescador, chegou a morar com a família em Muquém do São Francisco, mas depois se mudou para uma região de mata fechada em Ibotirama, acessível apenas por embarcações, o que dificultava a atuação das forças de segurança.

Leia Também:

‘BBB’ das facções é alvo de operação policial em bairros de Salvador
Bebidas com metanol podem ter chegado a outros estados, aponta investigação
Homem é preso por ameaçar mulheres após ser rejeitado por elas

Durante a operação, equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Ministério Público realizaram incursões na mata e travessias fluviais até localizar a residência do suspeito. A mulher e os dois filhos foram resgatados e encaminhados à rede de proteção social para acompanhamento especializado. Relatórios indicam que o isolamento da família perdurava desde 2024, com encontros esporádicos com outras pessoas apenas mediante autorização do suspeito.

Homem de 34 anos foi preso em Ibotirama
Homem de 34 anos foi preso em Ibotirama | Foto: Divulgação / PCBA

A ação contou com a participação da Delegacia Territorial de Muquém do São Francisco, do Setor de Investigação da 24ª Coorpin/Bom Jesus da Lapa, da 28ª CIPM/Ibotirama e do Ministério Público. O homem foi levado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia crime interior operação PC Polícia prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Operação policial envolveu travessias fluviais e buscas em mata fechada
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Operação policial envolveu travessias fluviais e buscas em mata fechada
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Operação policial envolveu travessias fluviais e buscas em mata fechada
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Operação policial envolveu travessias fluviais e buscas em mata fechada
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x