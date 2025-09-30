POLÍCIA
Homem é preso por ameaçar mulheres após ser rejeitado por elas
Suspeito invadiu a propriedade rural onde as mulheres residem
Por Redação
Um homem de 30 anos foi preso em Santo Estêvão, no Centro-Norte da Bahia, acusado de ameaçar, perseguir e invadir a casa de mulheres de uma mesma família. Segundo a Polícia Civil, os crimes tiveram início após uma das vítimas se recusar a manter um relacionamento com o autor. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira, 29.
A prisão preventiva foi cumprida em uma ação conjunta do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) e da Delegacia Territorial (DT) de Santo Estêvão. De acordo com as investigações, o homem agia de forma agressiva e chegou a portar uma faca e exibir um revólver ao invadir a propriedade rural onde as vítimas moram, fazendo diversas ameaças de morte.
As vítimas, que vivem na zona rural do município, relataram que o suspeito vinha cometendo os crimes de forma recorrente, causando medo e insegurança.
Após representação da autoridade policial do Neam e parecer favorável do Ministério Público, a Justiça determinou a prisão preventiva do acusado. Ele foi encaminhado à delegacia local e permanece à disposição da Justiça.
