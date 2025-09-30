Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é preso por ameaçar mulheres após ser rejeitado por elas

Suspeito invadiu a propriedade rural onde as mulheres residem

Redação

Por Redação

30/09/2025 - 12:26 h | Atualizada em 30/09/2025 - 13:39
Crimes aconteceram em Santo Estêvão, no Centro-Norte da Bahia
Crimes aconteceram em Santo Estêvão, no Centro-Norte da Bahia -

Um homem de 30 anos foi preso em Santo Estêvão, no Centro-Norte da Bahia, acusado de ameaçar, perseguir e invadir a casa de mulheres de uma mesma família. Segundo a Polícia Civil, os crimes tiveram início após uma das vítimas se recusar a manter um relacionamento com o autor. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira, 29.

A prisão preventiva foi cumprida em uma ação conjunta do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) e da Delegacia Territorial (DT) de Santo Estêvão. De acordo com as investigações, o homem agia de forma agressiva e chegou a portar uma faca e exibir um revólver ao invadir a propriedade rural onde as vítimas moram, fazendo diversas ameaças de morte.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Motorista passa mal ao volante e atropela duas pessoas na Bahia
Mais de mil aparelhos eletrônicos são apreendidos em operação na Bahia
Cerco ao Comando Vermelho: R$ 125 milhões da facção são bloqueados

As vítimas, que vivem na zona rural do município, relataram que o suspeito vinha cometendo os crimes de forma recorrente, causando medo e insegurança.

Após representação da autoridade policial do Neam e parecer favorável do Ministério Público, a Justiça determinou a prisão preventiva do acusado. Ele foi encaminhado à delegacia local e permanece à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ameaça invasão Polícia Civil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crimes aconteceram em Santo Estêvão, no Centro-Norte da Bahia
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Crimes aconteceram em Santo Estêvão, no Centro-Norte da Bahia
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Crimes aconteceram em Santo Estêvão, no Centro-Norte da Bahia
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Crimes aconteceram em Santo Estêvão, no Centro-Norte da Bahia
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x