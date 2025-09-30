‘BBB’ das facções é alvo de operação policial em bairros de Salvador

Câmeras ilegais usadas por criminoso - Foto: Divulgação / PMBA

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e a Polícia Militar deflagraram, na manhã desta terça-feira, 30, a Operação Olhos Fechados, voltada à remoção de câmeras clandestinas instaladas por facções criminosas para monitorar a atuação das forças de segurança. A ação ocorre em diversos pontos de Salvador.

De acordo com a SSP, os equipamentos eram usados como ferramentas estratégicas para acompanhar a movimentação de viaturas e dificultar operações policiais. Até o momento, 26 câmeras já foram retiradas em bairros como Liberdade, São Caetano, Lobato, Paripe, Iapi e no Centro Histórico.

Segundo o coronel Elismar Leão, comandante do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPR-C BTS), a iniciativa tem como fico tirar esses equipamentos de circulação.

"São ferramentas instaladas ilegalmente em vias públicas, via de regra em pontos sensíveis, e usadas pelas facções em prol do crime para monitorar o trânsito das forças policiais", afirmou.

A ofensiva conta com mais de dez unidades da Polícia Militar, além do suporte da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), que atua para garantir a retirada segura dos dispositivos.

Casos recentes reforçam preocupação

A instalação irregular de sistemas de monitoramento tem se tornado cada vez mais frequente na capital baiana. Nos últimos meses, diferentes batalhões identificaram e apreenderam equipamentos semelhantes em áreas dominadas por grupos criminosos.

23 de setembro – Policiais da 6ª Delegacia Territorial de Brotas localizaram câmeras em Santa Rita durante diligências, onde também apreenderam drogas.

17 de setembro – Militares da 19ª CIPM retiraram três câmeras em Fazenda Coutos 2, instaladas para acompanhar a entrada de viaturas na região.

9 de setembro – No bairro de Pero Vaz, equipes da 37ª CIPM encontraram dois dispositivos fixados em postes, ligados a fiações de internet.

7 de setembro – Ainda em Fazenda Coutos, quatro câmeras ilegais foram apreendidas pela 19ª CIPM na Rua Santo Antônio.

2 de setembro – A 2ª CIPM removeu quatro câmeras na Rua Amparo do Tororó. Na ocasião, também foram apreendidos módulos de sinal, munição e coldres.

Ação contínua

Com o avanço da operação, a SSP-BA pretende mapear novos pontos usados pelas facções para instalar equipamentos clandestinos. O material apreendido é encaminhado para delegacias, onde ficam à disposição da Justiça.