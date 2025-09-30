Menu
HOME > POLÍCIA
SALVADOR

Mulher é presa após atacar funcionária de UPA com ofensas racistas

Segundo a Polícia Civil, a situação aconteceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro do Bonfim

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/09/2025 - 20:41 h
Upa do Bonfim
Upa do Bonfim

Uma mulher foi presa em flagrante por injúria racial na segunda-feira, 29, em Salvador, depois de ofender uma técnica de enfermagem com falas racistas.

O caso aconteceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro do Bonfim, onde a suspeita acompanhava o marido para uma consulta. Testemunhas relatam que ela se irritou ao perceber que outra pessoa teria sido atendida antes do companheiro.

Funcionários e pacientes acionaram a Polícia Militar, e a mulher foi encaminhada à Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin), onde o caso foi registrado.

Prisão

Segundo a Polícia Civil, a suspeita permanece custodiada, à disposição da Justiça.

"É importante a gente lembrar que todas as pessoas que forem flagranteadas cometendo crime de racismo, ou logo após ela cometer, ela será presa e responderá pelos crimes de racismo, que podem chegar a uma pena de até 55 anos de reclusão", declarou o delegado titular da Decrin, Ricardo Amorim.

Ainda de acordo com o delegado, “A Polícia Civil está atenta a todos os casos que ocorrerem aqui em Salvador e em todas as cidades do interior, para que possamos dar uma resposta efetiva aos crimes de racismo, que são tão danosos e graves para a nossa sociedade”.

x