Mãe morre e filho luta pela vida após envenenamento na Bahia

Márcia Maria morreu logo após dar entrada no Hospital de Anagé - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma mulher de 44 anos, identificada com Márcia Maria Cunha Santos, morreu no domingo, 28, após dar entrada no no Hospital Municipal Tavina Oliveira, em Anagé, sudoeste do estado com sintomas de envenenamento. O filho dela, um adolescente de 15 anos, também foi internado na unidade de saúde com os mesmo sintomas.

Por conta da gravidade do caso, o jovem foi transferido para o o Hospital Geral de Vitória da Conquista, também no sudoeste. O estado de saúd dele não foi informado.

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem relatou à equipe médica que a mãe teria colocado uma substância tóxica na comida consumida pela família. Apesar do relato, as autoridades ainda investigam a motivação e as circunstâncias do caso.

A residência da família, localizada na comunidade rural de Araticum, foi periciada pela polícia, que busca identificar o tipo de veneno usado e esclarecer se houve intenção criminosa. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista para realização de exames.

O caso gerou comoção entre moradores da comunidade, que manifestaram tristeza e apreensão. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o ocorrido e apurar responsabilidades, avaliando se o envenenamento foi acidental ou intencional.