Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MISTÉRIO EM ANAGÉ

Mãe morre e filho luta pela vida após envenenamento na Bahia

Adolescente contou à Polícia Civil que foi a mãe quem colocou veneno na comida da família

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

30/09/2025 - 22:41 h
Márcia Maria morreu logo após dar entrada no Hospital de Anagé
Márcia Maria morreu logo após dar entrada no Hospital de Anagé -

Uma mulher de 44 anos, identificada com Márcia Maria Cunha Santos, morreu no domingo, 28, após dar entrada no no Hospital Municipal Tavina Oliveira, em Anagé, sudoeste do estado com sintomas de envenenamento. O filho dela, um adolescente de 15 anos, também foi internado na unidade de saúde com os mesmo sintomas.

Por conta da gravidade do caso, o jovem foi transferido para o o Hospital Geral de Vitória da Conquista, também no sudoeste. O estado de saúd dele não foi informado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem relatou à equipe médica que a mãe teria colocado uma substância tóxica na comida consumida pela família. Apesar do relato, as autoridades ainda investigam a motivação e as circunstâncias do caso.

A residência da família, localizada na comunidade rural de Araticum, foi periciada pela polícia, que busca identificar o tipo de veneno usado e esclarecer se houve intenção criminosa. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista para realização de exames.

Leia Também:

Mulher é presa após atacar funcionária de UPA com ofensas racistas
Sargento da PM morre durante operação contra traficantes
Amigas desaparecem após saírem para beber em depósito na RMS

O caso gerou comoção entre moradores da comunidade, que manifestaram tristeza e apreensão. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o ocorrido e apurar responsabilidades, avaliando se o envenenamento foi acidental ou intencional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolescente envenenado anagé Bahia envenenamento Morte veneno mulher envenenada Polícia Civil Zona rural Anagé

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Márcia Maria morreu logo após dar entrada no Hospital de Anagé
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Márcia Maria morreu logo após dar entrada no Hospital de Anagé
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Márcia Maria morreu logo após dar entrada no Hospital de Anagé
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Márcia Maria morreu logo após dar entrada no Hospital de Anagé
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

x