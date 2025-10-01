Polícia cumpre mandados de buscas contra homicídio na RMS

Polícia Civil cumprindo diligências nas ruas (ilustração) - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira, 1º, a Operação Sicarios, que acontece nas cidades de Salvador, São Sebastião do Passé e Simões Filho, na Região Metropolitana, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados ao homicídio de Tiago Wendell Ramos Brito, de 43 anos, ocorrido em maio deste ano, em São Sebastião do Passé.

Na ocasião, a vítima foi atingida por tiros no Entroncamento de Taquipe, localidade de Banco de Areia. Segundo informações de testemunhas, dois suspeitos a bordo de um carro dispararam contra a vítima na frente de um Lava Jato onde ela trabalhava e fugiram. Um homem foi preso.

A ação é coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e pela 37ª Delegacia Territorial (DT/São Sebastião do Passé).

Na capital baiana foram cumpridos mandados de busca e apreensão no bairro de Pernambués em um endereço residencial.