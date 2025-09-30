Mulher morre após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos

Mulher foi esfaqueada pela criança na frente do marido e de outro filho - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um gesto de repreensão terminou em tragédia na zona sul de São Paulo. Caline Arruda, de 36 anos, foi morta com uma facada, na noite da quinta-feira, 25, em Parelheiros. O principal suspeito do crime é o próprio filho da mulher, um menino de apenas 9 anos, segundo confirmou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Caline foi morta dentro de casa após reclamar com o filho. Segundo testemunhas, momentos antes de morrer, ela ainda teria pedido um “último abraço” ao filho e dito que o perdoava.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com relatos de familiares e vizinhos, a tragédia começou ainda durante o dia, quando Caline estava em seu comércio e viu o filho brincando na rua. Ela o repreendeu e pediu que voltasse para casa. O menino teria ficado irritado com a bronca e deixou o local.

Mais tarde, já na residência da família, a mãe voltou a chamar a atenção dele e foi nesse momento que o garoto, em um ato de fúria, pegou uma faca e a atacou. A agressão aconteceu na presença do padrasto e de um irmão mais velho, de 19 anos.

Mesmo ferida, Caline conseguiu pedir ajuda a um vizinho, que tentou socorrê-la. No entanto, ela não resistiu ao ferimento e morreu antes de chegar à unidade de saúde.

Menino foi levado ao Conselho Tutelar

Após o ocorrido, o menino foi encaminhado ao Conselho Tutelar, conforme determina o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que impede a detenção ou a aplicação de medidas socioeducativas a crianças menores de 12 anos. O caso foi registrado como homicídio no 101º Distrito Policial, no bairro Jardim dos Imbuias. Exames periciais foram solicitados para esclarecer os detalhes do crime.

Histórico familiar de perdas e mudança de comportamento

Moradores da comunidade relataram que Caline enfrentava um histórico de tragédias pessoais. Dois anos antes, ela havia perdido dois filhos: um adolescente de 14 anos, morto durante uma briga, e um bebê de dois anos, vítima de doença. Desde então, segundo vizinhos, o menino que a atacou vinha apresentando mudanças de comportamento e sinais de instabilidade emocional.

Investigação em andamento

A Polícia Civil segue investigando o caso. O corpo de Caline foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e os laudos devem contribuir para a conclusão do inquérito. A tragédia gerou grande comoção entre moradores da região, que descreveram Caline como uma mãe dedicada e batalhadora.