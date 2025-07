Homem mata a mãe a facadas e diz que ela fazia "inferno" na vida dele

Samu foi acionado e confirmou o óbito no local - Foto: Reprodução | Ilustrativa

Um crime brutal chocou moradores de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na manhã deste sábado, 12. Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após matar a própria mãe com golpes de faca, dentro da residência da família, localizada no bairro Jardim América III.

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o autor do crime foi identificado como Renan dos Santos Nascimento. Ao ser detido, ele confessou o homicídio e afirmou que convivia com desentendimentos constantes com a vítima, Sunamita Angélica dos Santos Cruz, de 56 anos. “Ela vivia incentivando minha mulher a me trair; acobertou o cara que passou a vida abusando de mim".

O assassinato teria ocorrido durante um momento de tensão familiar. Renan relatou que discutia com a mãe enquanto dava banho nos filhos. A discussão evoluiu para uma agressão física, quando ele pegou uma faca e golpeou a vítima no pescoço. “Eu estava dando banho nas crianças e ela ficava só brigando comigo. Essa mulher estava fazendo um inferno na minha vida”, afirmou. Antes disso, ele já havia dito que a mãe fazia “um inferno” em sua vida.

Após o crime, o próprio Renan teria informado vizinhos sobre o ocorrido e pedido que chamassem a polícia. Os militares encontraram a vítima caída na sala, já sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito no local.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) já está à frente da investigação. Renan permanece detido enquanto as autoridades apuram detalhes do histórico de violência e os motivos que levaram ao assassinato.