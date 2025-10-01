Conversa entre Lula e Trump ganha nova barreira; saiba qual

Trump e Lula em discursos na ONU - Foto: Reprodução/ONU

O tão esperado encontro entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ser adiado. Isso porque o país comandado pelo republicano está, desde a 0h desta quarta-feira, 1º, em processo de "shutdown" (paralisação).

De acordo com a CNN, interlocutores do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) afirmam que com o foco da administração Trump voltado para tentar evitar o prolongamento da paralisação, a reunião entre os chefes de estado pode ficar em segundo plano.

Além disso, com o "shutdown" sendo o foco da Casa Branca, não há novidades, até agora, sobre a agenda entre os dois presidentes. Inclusive, até a última segunda-feira, 29, não havia resposta do governo americano sobre o formato do encontro.

Por outro lado, a paralisação pode "vir a calhar" ao governo brasileiro, já que poderia usar a justificativa do "shutdown", justamente pela ausência de novidades sobre o encontro entre os presidentes dos dois países.

O que é "shutdown"?

Nos Estados Unidos, o termo "shutdown" é usado para descrever quando o governo federal suspende parte de suas atividades porque o Congresso não aprovou a lei do orçamento ou um crédito temporário para financiar os gastos públicos.

Sem autorização para gastar, o governo dos EUA precisa suspender parte de suas atividades. Assim, milhares de funcionários do governo federal poderão ser dispensados, os tribunais federais podem ter que fechar e os subsídios para pequenas empresas podem sofrer atrasos.

De acordo com o g1, a disputa representa uma continuidade de um embate que começou quando Trump assumiu o cargo, em janeiro, e se recusou a liberar bilhões de dólares já aprovados pelo Congresso.

Os democratas querem usar a ameaça de paralisação para recuperar parte desses recursos e manter os subsídios de saúde que expiram no fim do ano.