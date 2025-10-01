Lollapalooza 2026: veja o line-up completo com 69 atrações por dia

Edson Gomes, Sabrina Carpenter e Tyler, The Creator estão no line-up - Foto: Divulgação

O Lollapalooza Brasil 2026 divulgou, nesta quarta-feira, 1º, o line-up completo dividido por dia de festival. O evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e contará com 69 atrações nacionais e internacionais, incluindo 16 estreias no país.

Entre os headliners confirmados, estão Sabrina Carpenter, Deftones e Doechii na sexta-feira, 20; Chappell Roan, Skrillex e Lewis Capaldi no sábado, 21; e Tyler, The Creator, Lorde e Turnstile encerrando o domingo, 22.

Um dos destaques é o baiano Edson Gomes. O reggaeman, que foi uma das principais atrações do Festival A TARDE FM, em agosto, se apresenta no início da festa, no dia 20. A participação foi bastante comemorada nas redes sociais.

Os ingressos diários já estão disponíveis na Ticketmaster Brasil, a partir de R$ 469,20, com vendas online e também na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

Confira as atrações de cada dia:

🎶 Sexta-feira (20/03/2026)

Sabrina Carpenter

Deftones

Doechii

Kygo

Interpol

Ben Böhmer

Edson Gomes

Men I Trust

Bunt.

Viagra Boys

DJ Diesel

Horsegiirl

Negra Li

Aline Rocha

Atkö

Scalene

Worst

Terraplana

Stefanie

Bruna Strait

Camila Jun

🎶 Sábado (21/03/2026)

Chappell Roan

Skrillex

Lewis Capaldi

Cypress Hill

Brutalismus 3000

Marina

TV Girl

Mu540

Riize

2hollis

N.I.N.A

Foto em Grupo

The Warning

Hamdi

Febre90s

Agnes Nunes

Varanda

Cidade Dormitório

Jadsa

Blackat

Crizin da Z.O.

Marcelin O Brabo

Artur Menezes

Hurricanes

🎶 Domingo (22/03/2026)

Tyler, The Creator

Lorde

Turnstile

Peggy Gou

Addison Rae

Katseye

Djo

¥ousuke ¥uk1matsu

FBC

Royel Otis

The Dare

Balu Brigada

Mundo Livre S/A

Róz

Zopelar

Idlibra

Nina Maia

Oruã

Alírio

Papisa

Papangu

Analu

Jonabug

Entropia