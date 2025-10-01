MÚSICA
Lollapalooza 2026: veja o line-up completo com 69 atrações por dia
Line-up do Lolla 2026 tem Edson Gomes, Sabrina Carpenter, Tyler e Skrillex; veja todos
Por Bianca Carneiro
O Lollapalooza Brasil 2026 divulgou, nesta quarta-feira, 1º, o line-up completo dividido por dia de festival. O evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e contará com 69 atrações nacionais e internacionais, incluindo 16 estreias no país.
Entre os headliners confirmados, estão Sabrina Carpenter, Deftones e Doechii na sexta-feira, 20; Chappell Roan, Skrillex e Lewis Capaldi no sábado, 21; e Tyler, The Creator, Lorde e Turnstile encerrando o domingo, 22.
Um dos destaques é o baiano Edson Gomes. O reggaeman, que foi uma das principais atrações do Festival A TARDE FM, em agosto, se apresenta no início da festa, no dia 20. A participação foi bastante comemorada nas redes sociais.
Os ingressos diários já estão disponíveis na Ticketmaster Brasil, a partir de R$ 469,20, com vendas online e também na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, em São Paulo.
Confira as atrações de cada dia:
🎶 Sexta-feira (20/03/2026)
Sabrina Carpenter
Deftones
Doechii
Kygo
Interpol
Ben Böhmer
Edson Gomes
Men I Trust
Bunt.
Viagra Boys
DJ Diesel
Horsegiirl
Negra Li
Aline Rocha
Atkö
Scalene
Worst
Terraplana
Stefanie
Bruna Strait
Camila Jun
🎶 Sábado (21/03/2026)
Chappell Roan
Skrillex
Lewis Capaldi
Cypress Hill
Brutalismus 3000
Marina
TV Girl
Mu540
Riize
2hollis
N.I.N.A
Foto em Grupo
The Warning
Hamdi
Febre90s
Agnes Nunes
Varanda
Cidade Dormitório
Jadsa
Blackat
Crizin da Z.O.
Marcelin O Brabo
Artur Menezes
Hurricanes
🎶 Domingo (22/03/2026)
Tyler, The Creator
Lorde
Turnstile
Peggy Gou
Addison Rae
Katseye
Djo
¥ousuke ¥uk1matsu
FBC
Royel Otis
The Dare
Balu Brigada
Mundo Livre S/A
Róz
Zopelar
Idlibra
Nina Maia
Oruã
Alírio
Papisa
Papangu
Analu
Jonabug
Entropia
