Cantor famoso revela medo dos palcos após diagnóstico grave

Cantor comentou sobre a condição que o acompanha há anos - Foto: Ilustrativa | Freepik

Aos 51 anos, o cantor britânico Robbie Williams, comentou sobre uma condição que o acompanha há anos. O artista revelou que convive com a síndrome de Tourette, caracterizada por tiques motores e vocais.

“Acabei de perceber que tenho síndrome de Tourette, mas ela não desaparece. São pensamentos intrusivos que acontecem. Eu estava andando na rua outro dia e percebi que esses pensamentos estão dentro da síndrome. Eles simplesmente não saem”, disse o artista em entrevista ao podcast I’m ADHD! No You’re Not, apresentado por Paul Whitehouse e Mine Conkbayir.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Robbie Williams falou que, mesmo cercado de fãs e atenção, o enfrentamento interno continua intenso. “Você pensaria que um estádio cheio de pessoas declarando seu amor funcionaria como uma distração. Mas, seja lá o que for que esteja dentro de mim, não consigo ouvir. Não consigo absorver”, contou.

Na oportunidade, ele comentou sobre testes recentes relacionados ao autismo. Embora o resultado tenha sido negativo, ele afirmou perceber traços autistas, como a ansiedade de sair do espaço seguro de sua cama.

Robbie Williams | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Medo de apresentações ao vivo

O cantor também comentou que, após receber o diagnóstico, passou a ter medo de realizar grandes turnês e apresentações ao vivo. “Tenho uma relação muito complicada com turnês e apresentações ao vivo. As pessoas dizem: ‘Você deve estar animado com a nova turnê’. Não exatamente. Estou apavorado”, completou.