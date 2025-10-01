Menu
MÚSICA
PREOCUPANTE

Cantor famoso revela medo dos palcos após diagnóstico grave

Cantor revelou que convive com síndrome há anos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/10/2025 - 11:50 h
Cantor comentou sobre a condição que o acompanha há anos
Cantor comentou sobre a condição que o acompanha há anos

Aos 51 anos, o cantor britânico Robbie Williams, comentou sobre uma condição que o acompanha há anos. O artista revelou que convive com a síndrome de Tourette, caracterizada por tiques motores e vocais.

“Acabei de perceber que tenho síndrome de Tourette, mas ela não desaparece. São pensamentos intrusivos que acontecem. Eu estava andando na rua outro dia e percebi que esses pensamentos estão dentro da síndrome. Eles simplesmente não saem”, disse o artista em entrevista ao podcast I’m ADHD! No You’re Not, apresentado por Paul Whitehouse e Mine Conkbayir.

Robbie Williams falou que, mesmo cercado de fãs e atenção, o enfrentamento interno continua intenso. “Você pensaria que um estádio cheio de pessoas declarando seu amor funcionaria como uma distração. Mas, seja lá o que for que esteja dentro de mim, não consigo ouvir. Não consigo absorver”, contou.

Na oportunidade, ele comentou sobre testes recentes relacionados ao autismo. Embora o resultado tenha sido negativo, ele afirmou perceber traços autistas, como a ansiedade de sair do espaço seguro de sua cama.

Robbie Williams
Robbie Williams | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Medo de apresentações ao vivo

O cantor também comentou que, após receber o diagnóstico, passou a ter medo de realizar grandes turnês e apresentações ao vivo. “Tenho uma relação muito complicada com turnês e apresentações ao vivo. As pessoas dizem: ‘Você deve estar animado com a nova turnê’. Não exatamente. Estou apavorado”, completou.

x