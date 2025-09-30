Cantor sertanejo denuncia famosa cidade na Bahia: "Tá doido?”

Thiago Brava causou surpresa na web ao comentar os preços do réveillon em Trancoso - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Thiago Brava causou surpresa na web ao comentar os preços do réveillon em Trancoso, na Bahia. Em interação com os fãs via stories nesta segunda-feira, 29, o artista fez um desabafo bem-humorado sobre os gastos da última virada de ano no local.

“Tive lá no ano passado e estou pagando as parcelas até hoje”, começou Brava, mostrando que o custo da viagem ainda impacta seu orçamento.

O sertanejo detalhou como os preços no distrito baiano podem ser altos. “Na praia, numa sentadinha, você deixa seis ou sete contos [reais]”, revelou, dando um exemplo do que considera gasto desnecessário.



Antes de finalizar o comentário sobre a viagem, Brava contou que chegou a orçar o aluguel de um imóvel para este ano, mas os valores cobrados o deixaram surpreso. “O cara me mandou um orçamento de R$ 1,2 milhão. Ce tá doido? Eu falei ‘amigo, não quero comprar a casa, só quero passar uns dias aí’”, disse o artista.

Segundo o músico, o valor seria dividido entre doze pessoas: “Junta doze pessoas, [fica] R$120 mil para cada”, teria dito o homem, de acordo com Brava. Rindo da situação, ele questionou: “Ce acha que eu conheço doze pessoas que tem R$ 120 mil?”

