Evento celebra música brasileira e latina em Salvador

Evento acontece no próximo sábado, 4 - Foto: Divulgação

A décima edição da Komboza, que há três anos movimenta a cena alternativa de Salvador, foi apelidada de ‘La Komboza’ e vai celebrar o calor dançante das músicas brasileira e latina no Clube Fantoches no próximo sábado, 4.

Anfitriã da noite, a cantora Duda Brack estreia em Salvador e apresenta um show inédito em que recebe como convidados as cantoras Illy e Sofia Pitta, o rapper Hiran e a percussionista Lan Lanh. Os DJs Preta e Telefunksoul completam o line-up trazendo sets que atravessam funk, brega, MPB e ritmos latinos de artistas como Bad Bunny, Karol G e J Balvin.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O nome do evento nasceu de uma Kombi chamada de Komboza, que servia tanto para transportar equipamentos quanto para reunir amigos em aventuras afetivas. Desde a sua origem, a festa também se posiciona como um espaço de liberdade relacional, levantando a bandeira da não monogamia e propondo vivências que rompem padrões tradicionais de afeto.

“A Komboza nasceu da vontade de criar um espaço em que a gente se reconhecesse, uma festa que fosse nossa cara. Hoje, chegar à décima edição é reafirmar essa essência de celebrar junto, de dançar junto e de criar laços novos. É sobre amizade, diversidade e liberdade de amar — em todas as formas que o amor pode assumir”, afirma Manú Cabadas, idealizadora e produtora da festa.

O tema desta edição do La Komboza é “Brasilidades, Latinidades e Afinidades”.

Os ingressos estão à venda on-line.

