De graça! Fonte Nova recebe shows de Olodum, Filhos de Jorge e mais

Evento anunciou a programação oficial - Foto: Divulgação

A 2ª edição do Festival Nacional de Artesanato na Bahia (FENABA) anunciou a sua programação oficial com shows de Mestrinho, Olodum, Sued Nunes, Geraldo Azevedo e Filhos de Jorge. O evento vai acontecer na Arena Fonte Nova, de 9 a 12 de outubro.

Sob o tema ‘Letras e Ritmos: A Sinfonia do Artesanato da Bahia’, o evento é gratuito. Além das atrações musicais anunciadas, o FENABA também abre espaço para o brilho dos talentos locais, com as apresentações de Graça, Capoeira em Movimento, Laiô, Sertanília, Pedro Pondé e mais.

O FENABA vai receber mais de 500 artesãs e artesãos de 17 estados brasileiros, que vão interagir, expor e comercializar peças únicas, que contam histórias e carregam a essência de suas raízes.

Além da exposição, o público também poderá participar de oficinas interativas e painéis, fomentando o conhecimento e a valorização do fazer manual. O festival contará com um Espaço Ancestral, um ambiente dedicado a celebrar a memória, as tradições e os saberes que moldam a cultura baiana, oferecendo uma jornada de reconexão e aprendizado.

Dia das Crianças e Professores

Pensando em toda a família, o II FENABA preparou programações especiais voltadas para o Dia das Crianças, celebrado no dia 12. Com apresentação de Tio Paulinho, atividades recreativas e apresentações lúdicas, os pequenos visitantes terão um espaço de diversão e aprendizado exclusivos.

E como outubro é também o mês dos professores, o festival fará um momento de homenagem especial a esses educadores, reconhecendo sua importância vital na formação de novas gerações e na preservação de nossa cultura.

Como participar?

Para participar, os visitantes devem levar 1kg de alimento não perecível. O acesso será realizado mediante cadastro rápido e simples, feito previamente para facilitar a entrada.

Importante destacar que o pré-cadastro pode ser feito pelo site oficial do evento e as vagas são limitadas.