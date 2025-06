Olodum reforça ligação com o forró e celebra participação no São João

Integrantes do Olodum atração deste domingo, 22, no São João do Pelourinho - Foto: Acácia Vieira/Ag. A TARDE

Uma das grandes atrações deste domingo, 22, no São João do Pelourinho, o Olodum se destaca pela mistura de gêneros e ritmos, sem deixar de incluir o forró, paixão do público presente no Largo.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Lucas Di Fiori e Lazinho, integrantes do Olodum, comentaram sobre o pioneirismo da banda para a popularização do forró em Salvador.

Empolgado, Lazinho tratou como um “reconhecimento” do Governo da Bahia, responsável pelo evento, em dar a oportunidade do grupo se apresentar em um palco de grande adesão.

"O Olodum tem uma importância muito grande para o forró. Se você for olhar no disco do Olodum de mais de 30 anos atrás, já tinha forró. De lá para cá nós gravamos vários forrós nos nossos CDs", afirmou o artista.

"É um reconhecimento do Governo do Estado sobre a nossa batalha em defesa do forró. Teve uma época que nem Forró tinha em Salvador. Isso aqui tem pouco tempo, mas a gente já tocava forró aqui no Largo do Pelourinho", concluiu.

Lucas Di Fiori, inclusive, relembrou sobre a realização do Forródum, evento junino da banda que foca no estilo musical mais tradicional dos festejos.

"Olodum é World Music. Samba reggae, a gente tem essa felicidade. A gente diz que o Samba Reggae é um ritmo abençoado por Deus, mas nós navegamos por vários estilos. A gente já gravou rock, orquestra sinfônica, jazz, blues. Como Lazinho falou, vários discos nossos têm forró. Então, por isso, por essa temática. A gente tem um evento também anual chamado Forródum. Celebramos a música baiana, a música nordestina. Pra gente é de uma importância muito grande ter a preservação dessa cultura enraizada", afirmou.